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Penyerang Bournemouth, Eli Junior Kroupi, mengungkapkan luapan emosi yang luar biasa setelah mencetak gol pertamanya untuk Prancis saat menghadapi Turki. Gol pemain pengganti itu memastikan kemenangan krusial 2-1 yang membawa tim asuhan Zinedine Zidane ke perempat-final UEFA Nations League.

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Kroupi pastikan tempat di perempat-final di Bordeaux

Prancis memastikan tempat di perempat-final UEFA Nations League lewat kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Turki di Bordeaux. Tim asuhan Zinedine Zidane bangkit dari kekalahan melawan Italia pada pertengahan pekan berkat gol bunuh diri Emirhan Topcu pada awal pertandingan dan gol penentu pemain pengganti Eli Junior Kroupi pada babak kedua. Kemenangan itu memastikan Prancis finis sebagai juara Grup A1.

Bangkit dari cedera dan mengejar impian

Berbicara setelah pertandingan, penyerang Bournemouth berusia 20 tahun itu mengungkapkan betapa emosionalnya mencetak gol pertama untuk tim nasional senior dalam penampilannya yang baru kedua.

"Kami bekerja untuk ini setiap hari. Membantu tim pulang dengan tiga poin sungguh luar biasa," kata Kroupi kepada TF1.

"Sulit untuk tidak bermain bagus di tim ini, dengan pemain-pemain seperti mereka. Saya berterima kasih kepada tim dan pelatih."

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Keraguan awal berubah menjadi kegembiraan

Kroupi mengaku sempat khawatir momen istimewanya batal karena hakim garis mengangkat bendera, sebelum VAR dan wasit mengesahkan gol tersebut.

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"Gol itu? Awalnya saya pikir saya offside, tetapi rasanya luar biasa ketika wasit mengesahkannya," kenang Kroupi.

"Itu sangat emosional; saya teringat cedera saya. Sekarang, saya meninggalkannya dan menatap ke depan. Saya akan tetap fokus agar kembali terpilih dalam pemanggilan berikutnya."

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Menatap babak gugur

Setelah Turki finis di dasar grup dengan enam kekalahan, Prancis kini mengalihkan perhatian ke perempat-final pada Maret. Penampilan singkat Kroupi yang tajam sebagai pemain pengganti memberi Zidane opsi serangan yang berbahaya, sementara Prancis terus membangun momentum di bawah pelatih baru mereka.