Elgyn Hato tak bisa menahan air mata setelah pelanggaran yang membuat Ajax kehilangan kesempatan ke final Future Cup

Ajax U-17 tersingkir dari Future Cup. Tim asuhan Stan Bijl kalah 1-2 dari tim muda Real Madrid pada babak semifinal turnamen tersebut.

Setelah berhasil lolos dari fase grup turnamen mini pada Hari Paskah, segalanya berjalan tidak sesuai rencana pada Senin sore di De Toekomst. Tim asal Amsterdam ini sudah tertinggal sejak awal setelah penalti yang diberikan dengan agak mudah.





Di babak kedua, Ajax kembali ke dalam pertandingan. Luca de Baat melepaskan tendangan dari jarak jauh yang membentur punggung Denzel Darko dan bola pun melesat ke gawang: 1-1.

Tak lama setelah gol penyama kedudukan, Ajax kembali mendapat pukulan telak. Gerain van Loon melakukan tekel keras di lini tengah dan langsung diusir wasit.

Dengan sepuluh lawan sebelas, Real Madrid mengambil inisiatif. Tim Spanyol itu mendapat beberapa peluang besar, tetapi pada akhirnya mereka kembali membutuhkan tendangan penalti untuk mencetak gol.

Elgyn Hato yang baru berusia lima belas tahun, yang hingga saat itu bermain sangat kuat di turnamen ini, secara tidak sengaja menjatuhkan lawannya tepat sebelum peluit akhir berbunyi. Tendangan penalti itu tidak terlewatkan, sehingga Ajax gagal mempertahankan gelar juara tahun lalu.

Di final, Real Madrid akan berhadapan dengan Future United atau RSC Anderlecht pada siang ini.