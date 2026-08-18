Penyerang Al Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, mengungkapkan kegembiraannya setelah tampil gemilang pada debutnya sebagai starter bersama tim, seraya menegaskan bahwa persiapan yang baik untuk musim baru menjadi alasan di balik penampilan cemerlang tersebut.

Al Ittihad menang atas Al Najma dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah, Buraidah, pada babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Ilenikhena mencetak dua dari tiga gol Al Ittihad dalam 45 menit pertama, tepatnya pada menit ke-16 dan ke-38, melalui dua tembakan keras dengan kaki kirinya, yang pertama dari dalam kotak penalti, dan yang kedua dari luar kotak.

Mengenai alasan di balik penampilan gemilang ini, penyerang Nigeria itu berkata dalam pernyataannya kepada kanal "Thmanyah": "Saya bekerja keras selama masa persiapan, agar siap untuk musim ini, dan untuk awal perjalanan saya bersama tim, karena itu saya senang."

Ia menambahkan: "Musim lalu sudah menjadi masa lalu, dan sekarang kami fokus pada masa kini. Saya bekerja keras dengan dukungan dan kepercayaan dari pelatih, seluruh anggota staf teknis, serta para pemain, dan saya siap membantu tim dengan cara terbaik."

Ia menutup: "Selebrasi saya ini saya ciptakan bersama teman-teman saya, dan saya biasa melakukannya di Monaco sebelum datang ke sini, karena itu saya mengulanginya hari ini bersama dua gol tersebut."

Perlu diketahui bahwa ini adalah pertandingan pertama yang diikuti pemain berusia 20 tahun itu sebagai starter, sejak kepindahannya ke klub Al Ittihad dari Monaco pada bursa transfer musim dingin lalu.