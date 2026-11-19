Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Stephan El Shaarawy bercerita tentang masa lalu, masa kini, dan masa depannya.

Penyerang Genoa yang pernah membela Roma dan AC Milan itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Stephan kecil yang ingin mencapai Serie A dan timnas Italia bisa bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Mungkin Stephan yang menjadi pencetak gol terbanyak AC Milan pada usia 20 tahun mengharapkan lebih. Namun, itu berlaku bagi siapa pun: saya puas dengan karier saya, dengan apa yang saya tinggalkan dan sampaikan kepada orang-orang yang menyayangi saya".

"Tahun kedua saya bersama AC Milan adalah yang paling produktif dan paling indah dalam karier saya. Pada tahun-tahun berikutnya, saya mengalami dua cedera yang membuat saya absen sangat lama. Itu bukan masa-masa yang mudah, saya tidak bermain dan merasa frustrasi. Semuanya terjadi begitu cepat. Tahun itu sangat padat, di dalam maupun di luar lapangan: kontrak pertama dengan sponsor, iklan pertama, kemunculan pertama di sampul majalah. Anda mendapati diri berada di dunia yang jauh lebih besar daripada diri Anda, dan itu tentu tidak mudah dihadapi. Saya perlu menjaga keseimbangan untuk menghadapi masa-masa baik maupun buruk. Saya mendapat banyak dukungan dari keluarga yang membantu saya bangkit, tetapi saat itu memang sudah waktunya untuk berubah. Karena itulah saya mencoba pengalaman lain di Monaco".

"Lalu, untungnya Roma datang: sebuah perubahan besar, kebangkitan yang ditandai gol voli dengan tumit di depan tribune Sud pada laga debut saya. Masa di Tiongkok bersama Shanghai Shenhua? Saya tidak bisa menyangkal bahwa faktor finansial berperan penting dalam keputusan itu. Pengalaman itu tidak buruk, tetapi sangat sulit: Covid merebak, kompetisi terhenti selama 7 bulan, dan karena karantina saya tidak bisa kembali ke Shanghai. Maka, saya memutuskan mengakhiri hubungan kerja dan kembali ke Roma. Semuanya sempurna, kecuali final Liga Europa itu, yang seharusnya bisa mengubah sejarah klub. Seseorang tidak membiarkan kami memenanginya".

Iklan Iklan

Yang dimaksudnya adalah kepemimpinan wasit asal Inggris, Anthony Taylor, dalam laga final yang dimenangi Sevilla lewat adu penalti pada 31 Mei 2023 di Budapest.

Topik Terkait

"Saya tumbuh di sini, di Genoa. Kembali ke sini sungguh terasa istimewa. Ada perasaan tersendiri: saya pulang ke rumah. Namun, saya harus mencetak gol di depan tribune Nord. Itu akan menjadi penutup yang sempurna".

"Daniele De Rossi punya peran penting. Saya menerima tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, tetapi saya masih ingin merasa hidup. Sosok yang saya temui lagi sama seperti saat saya meninggalkannya di Roma: pribadi yang berkarakter kuat, seorang pemimpin. Begitulah saya selalu mengenalnya di ruang ganti. Dia tahu cara memotivasi dan membangkitkan semangat, serta tahu apa yang harus dikatakan kepada tim, selalu dengan cara dan pada saat yang tepat. Dia pribadi yang luar biasa dan pelatih yang mumpuni".

Iklan

"Senang bisa bertemu lagi dengan putra Robinho di sini, di Genoa. Junior menunjukkan foto-foto saya bersama ayahnya dan saat kami bermain di Milanello. Melihat pergantian generasi seperti ini terasa unik, sekaligus membuat saya merasa tidak terlalu muda lagi".