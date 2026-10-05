Pelatih kepala asal Jerman, Jens Fiessing, yang menangani Al-Ittihad, menantikan laporan medis mengenai penyerang timnya asal Nigeria, George Ilenikhena, guna mengetahui perkembangan terbaru cederanya dan menentukan sejauh mana kesiapannya untuk kembali berlatih, sebagai langkah awal untuk memastikan statusnya terkait keikutsertaan bersama "Al-Ameed" pada periode mendatang, menurut yang diberitakan surat kabar "Arriyadiyah" Saudi.

Tim pelatih memantau kondisi Ilenikhena dengan berkoordinasi bersama tim medis Al-Ittihad, yang berhubungan langsung dengan tim medis timnas Nigeria, dengan tujuan menentukan program yang tepat bagi pemain pada periode saat ini, di tengah belum adanya tanggal pasti hingga kini untuk kepulangannya ke latihan, serta indikasi menurunnya peluangnya untuk tampil pada laga mendatang melawan Al-Hilal.

Ilenikhena mengalami masalah fisik selama berada bersama timnas Nigeria, namun ia kemudian mampu tampil sebagai pemain pengganti melawan Guinea-Bissau selama 15 menit, dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan timnas negaranya dengan skor tiga gol tanpa balas, setelah ia mencetak satu gol pada penampilan internasional perdananya bersama "Elang" menghadapi Madagaskar, pada putaran sebelumnya dari babak kualifikasi menuju Piala Afrika.

Kesiapan penyerang Nigeria itu memiliki arti penting bagi Fiessing, terutama di tengah awal yang kuat yang ditampilkannya bersama Al-Ittihad sejak dimulainya musim ini, di mana Ilenikhena berhasil mencetak empat gol dan membuat dua assist dalam enam penampilan di Liga Roshn Saudi, menurut data Liga Profesional Saudi.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

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Kekhawatiran mengenai cedera Ilenikhena datang pada momen yang sensitif bagi Al-Ittihad, yang menempati peringkat kedua di klasemen Liga Roshn dengan koleksi 17 poin, selisih satu poin dari Al-Hilal yang memuncaki klasemen, sehingga menjadikan pertemuan kedua tim ini sebagai salah satu laga paling menonjol di pekan kedelapan, dan menambah pentingnya kesiapan pemain-pemain inti untuk laga tersebut.

Dengan demikian, Youssef En-Nesyri asal Maroko akan menjadi satu-satunya ujung tombak dalam skuad Al-Ittihad melawan Al-Hilal.

Al-Ittihad akan bertandang ke markas Al-Hilal pada Sabtu malam mendatang, pukul sembilan, di stadion "Kingdom Arena", dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, sementara Fiessing menantikan laporan medis terakhir untuk memastikan status Ilenikhena, serta mengetahui apakah ia akan mampu kembali tepat waktu untuk tampil pada laga klasik tersebut atau justru absen pada pertemuan yang dinantikan itu.