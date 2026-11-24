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Pemecatan Hussein Ammouta dari kursi pelatih Al Ahly bukan sekadar reaksi atas kekalahan dari Pyramids. Keputusan itu justru menyingkap krisis yang lebih dalam terkait cara pemilihan pelatih asal Maroko tersebut sejak awal, di tengah adanya keberatan di dalam manajemen klub terhadap perekrutannya, serta kesepakatan sebelumnya dengan seorang pelatih asing yang sudah hampir menangani tim sebelum arah berubah pada detik-detik terakhir.

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Jurnalis Ahmed Shobeir membeberkan sejumlah kejutan mengenai cerita di balik layar perekrutan Ammouta. Ia mengungkap sikap sejumlah petinggi Al Ahly terhadap pemilihannya, serta nama yang sebenarnya sudah dipilih klub sebelum pelatih asal Maroko itu muncul. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan persiapan manajemen untuk mengumumkan pelatih kepala baru setelah keputusan mengakhiri tugasnya.

Ahmed Shobeir menegaskan bahwa Al Ahly memutuskan memecat Hussein Ammouta setelah kalah dua gol tanpa balas dari Pyramids pada laga pekan kesembilan Liga Mesir. Ia menyebut keputusan pemecatan itu sudah disiapkan sebelumnya apabila tim gagal meraih hasil positif.

Dalam pernyataan di radio pada hari ini, Selasa, Shobeir mengatakan bahwa keputusan untuk melepas pelatih asal Maroko itu sudah siap sebelum pertandingan. Menurutnya, kekalahan dari Pyramids sudah cukup untuk menjalankan keputusan tersebut dan mengakhiri perjalanan tim kepelatihan.

Ia menambahkan bahwa manajemen Al Ahly berupaya menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan pada musim ini, tetapi di saat yang sama dituntut untuk tidak terburu-buru memilih pelatih kepala baru. Menurutnya, membangun tim yang kuat di atas fondasi yang benar bisa jadi lebih penting daripada berusaha menyelamatkan satu musim tanpa membenahi masalah hingga ke akarnya.

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Al Ahly sebelumnya, melalui pernyataan resmi yang dirilis pada dini hari Selasa, menyampaikan terima kasih kepada Hussein Ammouta dan staf pelatihnya setelah tugas mereka bersama tim utama sepak bola berakhir.

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Klub menjelaskan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan pandangan yang disampaikan Yassin Mansour, wakil presiden klub, dan Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi, yang ditugasi mengawasi urusan sepak bola. Keduanya akan mengajukan kandidat alternatif untuk mengisi posisi tersebut dalam beberapa jam ke depan.

Shobeir Ungkap Pelatih yang Sudah Disepakati Al Ahly Sebelum Ammouta

Namun, kejutan terbesar dalam pernyataan Shobeir adalah pengungkapan detail pemilihan Ammouta. Ia menegaskan bahwa Mahmoud El Khatib, presiden Al Ahly, sejak awal tidak antusias dengan gagasan merekrut pelatih asal Maroko itu, dan Yassin Mansour pun tidak yakin dengan pilihan tersebut.

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Ia menjelaskan bahwa komite yang bersidang di bawah pimpinan Yassin Mansour, dengan melibatkan Sayed Abdel Hafiz dan Wael Gomaa, telah sepakat merekrut pelatih kepala asing setelah menimbang tiga nama, termasuk seorang pelatih asal Portugal yang disebut Shobeir sangat bagus.

Ia menyebut Al Ahly sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan salah satu pelatih tersebut dan tengah bersiap merampungkan kontraknya, sebelum nama Hussein Ammouta muncul dan arah negosiasi berubah secara mengejutkan.

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Shobeir menambahkan bahwa Essam Serag, direktur pemasaran Al Ahly, pernah berbicara dalam sebuah program tentang kesepakatan dengan seorang pelatih sebelum pilihan itu berubah. Ia menjelaskan bahwa Khaled Mortagy yang mengusulkan nama Ammouta, sehingga dimulailah proses peninjauan ulang terhadap sosok pelatih kepala yang dinantikan.

Ia melanjutkan, para petinggi klub kemudian mempertanyakan kemungkinan merekrut pelatih asal Maroko itu, sebelum akhirnya memutuskan memilihnya untuk menangani Al Ahly, meski sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan pelatih lain.

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Perubahan Mendadak yang Mengacaukan Perhitungan Al Ahly

Shobeir mengkritik cara klub menentukan pelatih kepala. Ia menilai bahwa mengganti pilihan setelah mencapai kesepakatan dengan pelatih lain mencerminkan kebingungan dalam mengelola negosiasi.

Ia mengatakan prosesnya sudah mencapai tahap lanjut, setelah pelatih tersebut disepakati dan dihubungi untuk merampungkan kontrak, sebelum situasinya berubah total dan Ammouta menjadi pilihan akhir.

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Di klasemen liga, Al Ahly tertahan di posisi ketiga dengan 20 poin setelah kalah dari Pyramids, yang menambah raihan mereka menjadi 27 poin di puncak. Sementara itu, Zamalek naik ke posisi kedua dengan 22 poin usai menang 2-1 atas El Gouna.

Dengan demikian, Al Ahly bersiap memilih pelatih kepala kesepuluh selama masa kepemimpinan Mahmoud El Khatib, yang dimulai pada November 2017. Sebelumnya, tim ini telah ditangani secara bergantian oleh Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup, dan Hussein Ammouta, tanpa menghitung pelatih sementara.