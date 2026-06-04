El Karouani hengkang dari FC Utrecht setelah musim yang gemilang: inilah klub barunya

Souffian El Karouani telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama FC Utrecht. Bek kiri berusia 25 tahun ini akan melanjutkan kariernya bersama Al Qadsiah FC dari Liga Utama Arab Saudi, di mana ia telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029. El Karouani meninggalkan Vriendenloterij Eredivisie dengan status bebas transfer, karena kontraknya di Utrecht akan berakhir pada 30 Juni.

El Karouani akan mengenakan jersey bernomor punggung 16 di klub barunya. Ia akan bermain di bawah asuhan pelatih Brendan Rodgers, yang sebelumnya pernah memimpin Liverpool, Celtic, dan Leicester City.

FC Utrecht masih harus mengonfirmasi secara resmi kepergian bek sayap kaki kiri tersebut. Rumor tentang kepergian El Karouani pada musim panas ini sudah beredar sejak lama, dan kini terungkap bahwa transfer yang menguntungkan telah terwujud.

El Karouani sudah mengumumkan pada bulan Mei bahwa ia telah menandatangani kontrak di tempat lain. Dalam pesan video, ia menyampaikan ucapan kepada klub dan para pendukung yang telah ia sayangi dan kini ia tinggalkan.

''Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Saya telah menghabiskan waktu yang luar biasa di sini. Kalian boleh tahu: tanpa kalian, kami juga tidak bisa melakukan ini. Karena kalian memotivasi kami dengan cara tertentu,'' kata El Karouani yang penuh rasa syukur. ''Kalian pasti akan melihat saya kembali, dalam peran apa pun. Saya harap masih sebagai pemain sepak bola.''

El Karouani meninggalkan FC Utrecht setelah 119 pertandingan. Musim lalu, bek kiri ini berada dalam performa terbaiknya, yang menghasilkan angka yang mengesankan sebanyak delapan belas assist.

Bek sayap yang berorientasi menyerang ini diam-diam berharap mendapat tempat di skuad final Piala Dunia Maroko. Namun, baru-baru ini menjadi jelas bahwa El Karouani harus melupakan putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.