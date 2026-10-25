Dalam beberapa tahun terakhir, Vinicius Junior telah menjelma menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam laga-laga El Clasico. Namun, absennya dari duel malam ini melawan Barcelona di Stadion Camp Nou karena akumulasi kartu kembali mengingatkan pada laga terakhir antara kedua rival yang dijalani Real Madrid tanpa kehadiran bintang Brasil itu, sebelum ia menjadi salah satu pemimpin paling menonjol dari generasi baru klub kerajaan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", El Clasico yang dinanti-nantikan ini akan menjadi yang pertama tanpa Vinicius sejak 2019, setelah bintang Brasil itu tampil dalam El Clasico selama tujuh tahun berturut-turut dan selalu hadir di jantung aksi, baik ketika ia mencetak hat-trick di final Piala Super Spanyol pada 2025, maupun ketika ia gagal memberi pengaruh dalam dua laga saat Barcelona menggulung Real Madrid dengan skor 4-0 di kandangnya, masing-masing pada 2022 dan 2024.

Vinicius telah tampil dalam laga-laga El Clasico sejak duel yang digelar pada 1 Maret 2020, sementara El Clasico terakhir yang dilewatkannya terjadi pada 18 Desember 2019, ketika ia duduk di bangku cadangan, dan Zinedine Zidane, pelatih Real Madrid saat itu, memutuskan untuk tidak mengandalkannya, lebih memilih susunan pemain dengan formasi 4-3-1-2.

Susunan pemain saat itu memperlihatkan Isco di posisi pengatur serangan, di belakang duet Gareth Bale dan Karim Benzema di lini depan, sementara lini tengah terdiri dari Casemiro, Toni Kroos, dan Fede Valverde. Di lini pertahanan, Ferland Mendy dan Dani Carvajal bermain di sisi sayap, serta Sergio Ramos dan Raphael Varane di jantung pertahanan, sedangkan Thibaut Courtois menjaga gawang.

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Duel tersebut berakhir dengan hasil imbang tanpa gol 0-0, menjadikannya laga El Clasico terakhir yang berakhir tanpa gol sejak saat itu. Laga itu juga dikaitkan dengan kondisi politik yang luar biasa, karena semula dijadwalkan digelar pada 26 Oktober, sebelum ditunda akibat ketegangan hebat yang terjadi di jalan-jalan Barcelona, dengan latar belakang putusan pengadilan yang dikeluarkan sehari sebelumnya mengenai peristiwa 1 Oktober 2017 dan rentetan kejadian sesudahnya.

Namun, setiap laga El Clasico memiliki kondisinya sendiri, dan kali ini Real Madrid tampak kurang terpengaruh oleh absennya Vinicius. Bahkan, akumulasi kartu ini bisa dianggap sebagai faktor yang melegakan bagi tim, mengingat perjalanan musim pemain Brasil tersebut, di mana namanya bisa saja memaksa masuk ke dalam susunan inti, berdasarkan posisinya di dalam tim, terlepas dari level teknisnya, hal yang mungkin akan menimbulkan kontroversi luas.

Sebaliknya, absennya Vinicius memberi peluang bagi Yan Diomande untuk mendapatkan ruang yang lebih besar, hingga menjadi salah satu pemain paling diandalkan Real Madrid dalam duel ini. Laga ini menjadi ujian besar bagi bintang Pantai Gading tersebut, yang didatangkan klub dengan nilai 146 juta euro pada musim ini, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Real Madrid, di tengah penantian besar atas apa yang akan ia tampilkan dalam laga puncak ini.

Dengan demikian, untuk sementara, catatan angka Vinicius dalam laga-laga El Clasico, yang mencapai 8 gol dalam 24 laga dengan raihan 11 kemenangan berbanding 12 kekalahan dan satu hasil imbang, akan terhenti, sementara di sisi lain dimulai perjalanan Diomande untuk mencatatkan angka-angkanya sendiri melawan Barcelona.

Kegemilangan mantan pemain Leipzig ini, jika ia berhasil memanfaatkan peluang dan menampilkan performa kuat yang memperbesar peluangnya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, bisa menjadi pukulan bagi posisi Vinicius, yang mungkin akan mendapati dirinya dalam situasi yang lebih buruk dibanding saat kedatangan Jose Mourinho.

Meski demikian, gambaran yang jelas baru akan terlihat ketika duel-duel El Clasico kembali digelar, baik dalam kemungkinan final Piala Super Spanyol 2027, maupun dalam kemungkinan duel di ajang Copa del Rey atau Liga Champions Eropa, atau selama laga leg kedua Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu.