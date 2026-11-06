El Clasico pada 27 Oktober 2025 di Liga Spanyol yang dimenangi Real Madrid dengan skor 2-1 di Stadion Santiago Bernabeu bukan sekadar pertandingan yang berakhir dengan peluit wasit, melainkan momen yang menyingkap apa yang tersembunyi di dalam ruang ganti Los Blancos.

Momen ketika Vinicius Junior keluar dari naskah di hadapan Xabi Alonso, dan kamera merekam apa yang tidak mampu disembunyikan oleh manajemen klub.

Dan hari ini, dengan semakin dekatnya Rafael Nadal masuk ke dewan direksi klub Los Blancos, adegan itu kembali memunculkan satu pertanyaan yang menghantui pemain Brasil tersebut: bagaimana jika pria yang memperingatkannya setahun lalu, kini justru menjadi orang yang mengevaluasinya dari dalam manajemen?

Menunggu persetujuan majelis umum anggota, Rafael Nadal akan bergabung dengan dewan direksi Real Madrid. Sebagai anggota kehormatan klub dan salah satu atlet paling menonjol dalam sejarah Spanyol, mantan petenis itu akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan kariernya, namun kali ini langkah tersebut tampak lebih sensitif dari sebelumnya bagi Vinicius.

Peringatan setahun lalu: seolah ia membaca masa depan

Dengan adanya tawaran bergabungnya legenda tenis itu ke manajemen Los Blancos, kembali mencuat pernyataan yang pernah disampaikan Nadal dalam program "Universo Valdano", mengenai insiden Vinicius dan Xabi Alonso selama pertandingan El Clasico melawan Barcelona.

Saat itu, Nadal telah menyampaikan peringatan yang jelas kepada Vinicius soal perilakunya, meskipun ia selalu menyerukan penyelesaian masalah melalui dialog.

Nadal berkata kala itu: "Masalah ini bisa diselesaikan dengan berbicara, dengan saling pengertian. Saya rasa Vini perlu memahami siapa yang memegang otoritas dan menghormatinya, begitu pula klub, mengingat apa artinya menjadi pemain di Real Madrid."

Ia menambahkan: "Saya rasa ia melakukannya dengan berusaha semaksimal mungkin setiap hari, dan tindakan-tindakan yang muncul darinya, yang terkadang mungkin tidak diterima dengan baik, bisa diperbaiki melalui dialog dan kesadarannya bahwa beberapa hal perlu ditingkatkan."

Kata-kata yang kala itu tampak seperti nasihat sekilas, tetapi hari ini dibaca di Madrid sebagai peta jalan atas apa yang mungkin dilakukan Nadal di dalam manajemen: "Tidak ada basa-basi, dan tidak ada perlindungan bagi bintang mana pun dengan mengorbankan otoritas klub."

Ia harus menjadi orang pertama yang ingin berkembang

Nadal melanjutkan: "Ia harus menjadi orang pertama yang ingin mengeksplorasi jalur peningkatan diri. Ketika saya mendengarnya berbicara dalam wawancara, mengatakan bahwa ia ingin berkembang di setiap aspek, maka ia membutuhkan sekutu-sekutu yang kuat, dan saya yakin Real Madrid akan menemukan orang-orang yang tepat, serta akan memiliki orang-orang yang memberinya nasihat di lingkaran terdekatnya. Prinsip dasarnya adalah keinginan untuk melakukannya."

Di sinilah letak simpul persoalan Vinicius, sebab pria yang akan duduk di dewan direksi itu tidak memandang pemain Brasil tersebut sekadar sebagai bakat yang harus dilindungi, melainkan sebagai pemain yang harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia ingin berkembang, dan harus menghormati siapa yang memegang otoritas.

Permata, tetapi dengan syarat

Pernyataan Nadal muncul di saat perpanjangan kontrak pemain Brasil itu masih dalam pembahasan, kesepakatan yang akhirnya ditandatangani pada musim panas lalu.

Bagi Nadal, sangatlah penting bahwa klub merawat pemain tersebut, tetapi dengan syarat yang jelas: "Real Madrid memiliki permata berharga pada diri Vinicius yang tidak bisa mereka sia-siakan. Mereka harus melindungi permata ini, terlepas dari penampilannya yang mungkin tidak populer pada momen tertentu. Ia adalah permata klub. Ini adalah situasi yang Real Madrid, sebagai klub bersejarah, tahu bagaimana mengelolanya, dan saya rasa mereka telah mengelolanya dengan baik."

Oleh karena itu, jelas bahwa perlindungan menurut Nadal tidak berarti menutup mata terhadap pelanggaran, melainkan berarti meluruskan permata sebelum ia kehilangan kilaunya. Karena itu, mungkin Vinicius memandang bahwa masuknya legenda tenis itu ke dewan direksi akan menjadi suara yang menentangnya di masa depan.

Nasihat untuk Yamal, dan pesan tidak langsung bagi Vinicius

Dalam wawancara yang sama, Nadal juga memberikan nasihat kepada Lamine Yamal, katanya: "Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang benar-benar akan membantumu. Jadilah cukup cerdas untuk mendengarkan apa yang terkadang tidak ingin didengar oleh orang-orang sukses. Tidak selalu mudah ketika kamu sangat sukses, tetapi kamu harus menemukan jalanmu untuk kembali ke kehidupan nyatamu."

Nasihat yang ditujukan kepada Yamal, tetapi banyak orang di Madrid membacanya sebagai nasihat yang juga ditujukan kepada Vinicius, yang hari ini sedang menjalani salah satu periode tersulitnya, di antara penurunan performa, kontroversi seputar perilakunya, perjalanan iklan, dan jauhnya ia dari versi terbaik dirinya.