El Clásico Eropa... Apa yang dikatakan sejarah tentang pertemuan Real Madrid dan Bayern Munich?

Real Madrid bersiap untuk menjalani leg pertama perempat final Liga Champions Eropa pada Selasa, saat menjamu Bayern Munich di Stadion Santiago Bernabéu.

Pertandingan ini memiliki makna historis yang istimewa, karena dianggap sebagai El Clásico terbesar dalam sejarah Liga Champions, mengingat ini adalah pertandingan yang paling sering diulang dalam kompetisi kontinental tersebut, di mana kedua tim telah bertemu sebanyak 28 kali.

Tidak ada pertandingan lain yang mendekati angka ini, diikuti oleh pertemuan Real Madrid dan Juventus dengan 22 pertandingan, kemudian Real Madrid dan Manchester City, serta Milan dan Barcelona, masing-masing dengan 17 pertandingan.

Menurut situs resmi Real Madrid, catatan historis sedikit lebih menguntungkan bagi Los Blancos, yang mencetak 45 gol dan kebobolan 42, serta meraih 13 kemenangan atas Bayern, dibandingkan dengan 4 hasil imbang dan 11 kemenangan bagi klub Bavaria tersebut.

Real Madrid belum pernah kalah dalam 9 pertandingan terakhir melawan Bayern Munich (7 kemenangan dan 2 hasil imbang), serta berhasil mengalahkan tim Jerman tersebut dalam 4 pertemuan eliminasi terakhir di antara keduanya, termasuk 3 di semifinal dan satu di perempat final, yang semuanya berakhir dengan gelar juara bagi Los Blancos.

Pertandingan terakhir ini terjadi dalam perjalanan Real Madrid menuju gelar ke-15 mereka, saat Joselu mencetak dua gol penentu di menit-menit akhir.

Baca juga:

Protes besar-besaran.. Remontada kontroversial Bayern Munich menjelang laga melawan Real Madrid