Dalam skenario dramatis yang tak diperhitungkan sebelumnya, laga Clasico paling penting di dunia antara Barcelona dan Real Madrid kini terancam oleh krisis jenis lain yang tak berkaitan dengan kartu atau cedera, melainkan aksi mogok menyeluruh yang menghantam jantung klub Catalan hanya 48 jam sebelum sepak mula.

Para pegawai musiman klub Barcelona, menurut "Mundo Deportivo", mengumumkan akan melakukan aksi mogok terbuka yang dimulai pukul 00.00 pada Jumat 23 Oktober dan berlanjut hingga pukul 06.00 pada Senin 26 Oktober, pada waktu yang sensitif karena mencakup laga Clasico yang dijadwalkan Minggu 25 Oktober pukul sembilan malam, ditambah pertandingan-pertandingan lain di Palau Blaugrana dan Stadion Johan Cruyff.

Barcelona Merespons dengan Nada Tegas: Clasico Adalah Garis Merah

Dalam respons cepat dan tegas, Barcelona menutup jalan bagi segala spekulasi mengenai penundaan atau pembatalan laga puncak tersebut, dengan menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa seluruh layanan yang diperlukan untuk menggelar pertandingan dijamin tersedia, dan bahwa perayaan Clasico sama sekali tidak dalam bahaya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Klub menjelaskan bahwa pertandingan sebesar ini menarik sekitar 80 ribu orang, mulai dari suporter hingga staf administrasi dan penyelenggara, dan bahwa mereka memiliki kemampuan organisasi yang memadai untuk menangani segala kemungkinan darurat serta memastikan pertandingan berjalan dengan sangat lancar.

Barca mengungkapkan bahwa kelompok yang menyerukan aksi mogok tidak lebih dari 60 pekerja musiman, yang masing-masing memiliki perjanjian kerja kolektif khusus yang telah dinegosiasikan dengan para perwakilan mereka, dan menerima upah jauh lebih tinggi dari rata-rata upah di sektor tersebut. Klub menyebutkan bahwa tuntutan mereka berupa kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai sebesar 50% hingga mencapai sekitar 90 pegawai.

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Pada poin yang menarik perhatian, Barcelona melontarkan kritik tersirat terhadap model lamanya sendiri, dengan menilai bahwa model mempekerjakan tenaga khusus untuk sebagian layanan pendukung sudah "ketinggalan zaman".

Klub Catalan itu mencontohkan para pesaing langsungnya, dengan mengatakan bahwa klub-klub seperti Real Madrid, Atletico Madrid, dan Espanyol tidak memiliki jumlah pekerja musiman tetap yang serupa untuk menyediakan layanan-layanan tersebut, melainkan menggunakan pihak ketiga, dalam kaitannya dengan layanan keamanan, layanan pelanggan, dan kebersihan.

Klub menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembicaraan akan terus berlanjut dengan kelompok pegawai berkontrak waktu tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan mereka dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, namun tanpa mengganggu penyelenggaraan pertandingan terpenting musim ini.



