Bek Real Madrid asal Brasil, Eder Militao, menjadi korban terbaru dari aksi perampokan yang menyasar rumah-rumah para pesepak bola, setelah kediamannya disatroni pencuri saat berlangsungnya laga El Clasico melawan Barcelona pada Minggu lalu. Para pencuri menggondol sejumlah jam tangan dan perhiasan yang ditaksir bernilai lebih dari 350 ribu euro.

Surat kabar Spanyol "El Mundo" menyebutkan bahwa aksi perampokan tersebut terjadi antara pukul sembilan dan sepuluh malam, selama babak pertama laga yang membuat Militao tetap berada di bangku cadangan. Setidaknya dua orang menerobos masuk ke salah satu kamar di lantai atas rumahnya di kawasan La Moraleja, sementara sejumlah anggota keluarganya sedang menyaksikan pertandingan di lantai bawah.

Barang-barang yang dicuri meliputi sebuah jam tangan "Rolex" yang ditaksir bernilai sekitar 53 ribu euro, dan jam tangan lain merek "Richard Mille" senilai hampir 170 ribu euro, di samping tiga tas "Chanel" senilai kurang lebih 15 ribu euro, serta cincin dan gelang "Cartier" yang ditaksir sekitar 25 ribu euro, ditambah perhiasan, gelang, dan tas-tas perjalanan lainnya, sehingga total nilai barang curian meningkat hingga lebih dari 350 ribu euro.

Polisi tiba di rumah tersebut bersama petugas keamanan khusus kompleks hunian berpagar itu, setelah para penghuni tidak melihat adanya pergerakan mencurigakan selama insiden berlangsung. Saat memeriksa kamar sang pemain, mereka menemukan isi kamar berserakan, dalam pemandangan yang menyingkap jejak aksi penerobosan tersebut.