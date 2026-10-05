Perebutan hak menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 berubah menjadi persaingan tiga arah antara Madrid, Barcelona, dan Casablanca, setelah Stadion Spotify Camp Nou masuk dengan kuat ke dalam perhitungan tuan rumah, di samping Santiago Bernabeu dan Stadion Besar Hassan II di Maroko.

Rencana awal menempatkan Madrid di urutan terdepan di antara pilihan-pilihan Spanyol untuk menjadi tuan rumah laga final, tetapi Maroko mengintensifkan langkahnya dalam beberapa bulan terakhir untuk mengajukan Casablanca, pada saat Barcelona mulai mendorong stadion barunya, yang diperkirakan akan mencapai kapasitas sekitar 104 ribu penonton pada 2030.

Camp Nou memiliki sejumlah faktor yang mendukung pencalonannya, terutama kapasitas besar dan renovasi menyeluruh stadion, di samping statusnya sebagai tuan rumah final Liga Champions Eropa pada 2029. Joan Laporta, presiden Barcelona, juga menyatakan dukungan klub terhadap gagasan menjadi tuan rumah final Piala Dunia, dengan menilai bahwa kota tersebut mampu menyelenggarakan acara itu.

Sebaliknya, berkas Madrid mengandalkan pengalaman historis dan infrastruktur mutakhir Stadion Santiago Bernabeu, yang telah menjalani proses renovasi besar dengan investasi kumulatif mencapai sekitar 1,4 miliar euro hingga Juni 2026, di samping pengembangan kawasan sekitar stadion dan sarana transportasi menuju stadion tersebut.

Adapun Casablanca, menawarkan proyek raksasa berupa Stadion Besar Hassan II di Mansouria, dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 115 ribu penonton, menjadikannya yang terbesar di antara ketiga stadion itu, dengan investasi paralel pada jaringan transportasi, bandara, dan kereta api Maroko.

Sementara Barcelona berbekal kapasitas dan renovasi, serta Madrid menawarkan pengalaman stadionnya dan infrastruktur yang telah ada, Casablanca bertaruh pada proyek stadion raksasa dan langkah-langkah kelembagaan yang luas.

Keputusan akhir masih berada di tangan Federasi Sepak Bola Internasional, di tengah prediksi bahwa skenario akhir tuan rumah akan ditentukan selama tahun 2028.

Hal ini bersamaan dengan kongres FIFA di Rabat pada 18 Maret 2027, yang menyaksikan pemilihan presiden federasi, di mana Gianni Infantino berupaya meraih masa jabatan baru, pada saat ketiga calon menanti kepastian berkas final Piala Dunia 2030.