Ajax unggul 1-0 atas AZ saat jeda pada Sabtu malam, tetapi penampilan mereka tak banyak mendapat pujian dari para analis ESPN. Arnold Bruggink dan Karim El Ahmadi terutama heran dengan kurangnya intensitas Ajax saat tidak menguasai bola. El Ahmadi sangat kritis terhadap Tolu Arokodare, yang justru membawa tim asal Amsterdam itu unggul lewat sundulannya.

Ajax mengawali pertandingan di Johan Cruijff ArenA dengan sangat baik dan unggul setelah sembilan menit. Tolu menyundul masuk umpan silang Abdellah Ouazane, tetapi setelah itu AZ semakin sering menguasai bola. "Ajax memulai dengan cukup baik, dengan gol yang bagus, tetapi seiring berjalannya pertandingan, terlihat bahwa Ajax semakin sering memberikan bola kepada AZ untuk membangun permainan," kata El Ahmadi.

Bruggink memuji proses terciptanya gol pembuka itu. Sang analis melihat aksi individu Ouazane membuat organisasi permainan AZ terbongkar dan memberi Julian Brandt ruang. "Baru setelah itu ada pergerakan, dan semuanya sebenarnya berawal dari satu aksi yang sangat sederhana. Namun, sejujurnya, itu juga kurang lebih satu-satunya hal yang dilakukan Ajax saat menguasai bola pada babak pertama."

Setelah itu, level permainan Ajax merosot jauh. Menurut El Ahmadi, tekanan yang diberikan tim asal Amsterdam itu jauh dari memadai. "Mereka bermain di kandang, dan terutama energi saat mereka menekan menurut saya tidak cukup," ujar mantan gelandang tersebut. Ia menyoroti Jorthy Mokio, yang menurutnya terpancing keluar dari posisinya karena rekan-rekan setimnya tidak cukup menekan pemain yang menguasai bola.

"Mokio seharusnya tetap di posisinya, tetapi dia berpikir: tidak ada yang menekan, jadi saya harus melakukannya. Akibatnya, dia keluar dari posisi dan jarak antarpemain menjadi sangat renggang," analisis El Ahmadi. Brandt dan Tolu juga tak luput dari kritiknya: "Saya tidak tahu apakah Brandt sudah cedera sejak awal, tetapi dia sudah melakukan ini dalam beberapa pertandingan, begitu pula Tolu."

El Ahmadi juga khawatir tekanan Ajax justru akan semakin berkurang setelah Brandt terpaksa digantikan Oscar Gloukh pada menit ke-38. "Dengan Gloukh dan Tolu, saya pikir keadaan hanya akan semakin buruk," katanya. Mantan pemain tim nasional itu kemudian membandingkannya dengan PSV: "Jika melihat betapa energiknya PSV menekan pada babak pertama melawan Feyenoord, sementara Ajax bermain di ArenA mereka sendiri, menurut saya mereka harus bisa tampil jauh lebih baik."

Bruggink sepenuhnya sependapat dengan kritik terhadap intensitas Ajax. "Sepakbola saat ini menuntut pemain untuk melakukan sprint. Itulah intinya, dan Ajax sama sekali tidak melakukannya saat tidak menguasai bola," nilai sang analis. Ia juga merasa AZ seharusnya memanfaatkan ruang yang diberikan dengan jauh lebih baik. "AZ benar-benar harus menyesal, tetapi masalahnya, saat ini mereka tidak bisa menyulitkan lawan. Mereka menciptakan terlalu sedikit peluang."

Kritik paling tajam El Ahmadi pada akhirnya tertuju kepada Tolu. Meski mencetak gol, sang pemain tidak banyak menunjukkan upaya saat tidak menguasai bola. "Saya paham mengapa dia tidak berhasil di Liga Primer Inggris. Jika Anda melakukan ini di Liga Primer Inggris, saya pikir Anda akan langsung diganti."