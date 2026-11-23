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Rencana Gianni Infantino yang dibatalkan untuk menjual saham dalam bisnis Piala Dunia akan menyerahkan hak komersial FIFA kepada perusahaan baru yang berorientasi laba hingga 96 tahun, menurut dokumen yang bocor. Rencana yang dipimpin Thrive Capital milik Joshua Kushner itu juga mencakup dana bonus besar bagi jajaran pimpinannya serta opsi mencatatkan saham di bursa, tetapi FIFA menegaskan Infantino tidak akan memperoleh keuntungan.

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Dokumen ungkap rencana penjualan hak Piala Dunia selama 96 tahun

Rencana FIFA Forward Enterprise (FFE) yang digagas Infantino tetapi gagal terwujud akan menyerahkan hak komersial turnamen-turnamen FIFA kepada perusahaan baru hingga 96 tahun. Menurut dokumen yang dilihat The Guardian, penilaian risiko internal FIFA tertanggal 17 Juli merinci cakupan kesepakatan tersebut. Dokumen itu disusun beberapa hari sebelum final Piala Dunia 2026.

“Kesepakatan ini mengatur pembentukan anak perusahaan FIFA yang berorientasi laba. Seluruh hak komersial untuk ajang FIFA akan dialihkan kepadanya untuk dieksploitasi secara komersial selama 96 tahun ke depan,” bunyi dokumen itu. Kontrak tersebut akan berlaku melalui periode lisensi 12 tahun yang diperpanjang secara bergulir.

Dana bonus, biaya pembatalan, dan kemungkinan pencatatan saham di bursa

Proposal itu dipimpin Thrive Capital, yang didirikan Kushner. Saudaranya, Jared, adalah menantu Donald Trump. Dokumen persyaratan kesepakatan mengalokasikan hingga lima persen saham FFE sebagai dana bonus bagi manajemennya, yang dapat menghasilkan pembayaran hingga $50 juta untuk setiap kenaikan $1 miliar dari valuasi awal sebesar $20 miliar.

Thrive juga berhak menerima biaya pembatalan sebesar $250 juta jika FIFA melanggar kesepakatan. The Times melaporkan bahwa dewan direksi dapat mengupayakan pencatatan saham di bursa delapan tahun setelah perusahaan diluncurkan, dengan presiden FIFA sebagai ketua dewan.

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FIFA bantah Infantino akan memperoleh keuntungan

Penilaian risiko tersebut menunjukkan bahwa departemen keuangan FIFA “tidak mengetahui secara langsung ketentuan transaksi itu”. Infantino membatalkan rencana tersebut pada 1 Agustus setelah UEFA mengancam akan melakukan boikot, tetapi FIFA menegaskan ia tidak akan memperoleh keuntungan apa pun.

“Untuk menghindari keraguan, setiap kemungkinan skema insentif manajemen diperuntukkan secara eksklusif bagi anggota manajemen FFE, dan pejabat FIFA tidak dapat menjadi bagian darinya. Hal ini lazim dalam usulan struktur semacam ini,” kata juru bicara FIFA. “Pimpinan FIFA hanya akan memegang peran utama di dewan direksi, yang tidak akan menghasilkan remunerasi tambahan.”

Infantino tetap difavoritkan meski kembali mendapat sorotan

FIFA telah mengundang anggota Dewan FIFA untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut di Zurich, sementara UEFA berupaya memperoleh dokumen melalui pengadilan AS. Infantino tetap menjadi favorit untuk meraih masa jabatan keempat di Rabat pada Maret mendatang, meskipun menghadapi pencalonan Philippe Diallo sebagai presiden FIFA yang didukung UEFA .