Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

“Eksperimen pemikiran” dari Jürgen Klopp: Akankah pelatih timnas yang baru mengejutkan dengan keputusan yang tidak biasa?

UEFA Nations League A
Germany
J. Klopp

Menjelang pengumuman skuad untuk Nations League, pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp, menurut Sky, sedang mempertimbangkan perluasan signifikan skuad DFB dengan perubahan radikal.

Karena itu, tujuan utama dari "skenario pemikiran" ini adalah agar penerus Julian Nagelsmann bersama para asisten pelatihnya bisa melihat secara langsung sebanyak mungkin pemain dalam sesi latihan. Jeda internasional yang akan datang berlangsung selama dua pekan, dan dalam periode itu Jerman dijadwalkan memainkan total empat laga Nations League.

Dengan dimulainya pemusatan latihan di kampus DFB di Frankfurt am Main serta persiapan di Herzogenaurach, mantan pelatih BVB itu secara formal punya keleluasaan penuh. Pedoman UEFA baru berlaku pada malam sebelum hari pertandingan masing-masing: Tepat hingga pukul 23.59, daftar final berisi 23 pemain harus sudah didaftarkan ke konfederasi kontinental, termasuk wajib tiga kiper.

Karena pemain di luar skuad 23 nama tersebut tidak berhak bermain pada hari berikutnya, tetapi susunan skuad boleh diubah sesuka hati dari satu pertandingan ke pertandingan lain, rencana XXL itu bisa berhasil.

Pertimbangan Klopp disebut adalah melakukan pergantian besar-besaran dalam skuad setelah laga kedua pada 27 September di Augsburg melawan Yunani. Setelah itu hingga 4 Oktober masih ada dua pertandingan lagi melawan Serbia (1 Oktober) serta laga tandang melawan Yunani.

Jurgen Klopp Germany 2026Getty Images

Seberapa besar skuad pertama Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas bisa terbentuk?

Menurut informasi yang sama dari Sky dan Sportschau, setidaknya skuad latihan yang jauh lebih besar sudah menjadi keputusan - jumlahnya pada akhirnya bisa mencapai 40 pemain. Namun, berapa banyak pemain yang pada akhirnya akan dipanggil pelatih timnas baru itu, menurut laporan tersebut masih belum diputuskan secara final.

"Siapa yang tancap gas, akan sangat menikmati bekerja dengan saya," kata pelatih timnas baru itu saat perkenalannya pada Juli. Dalam kesempatan itu ia juga membuka pintu bagi banyak pemain baru. "Saya punya sangat banyak ide. Siapa pun yang berhak bermain untuk tim nasional harus berusaha keras. Ini adalah awal yang baru. Akan ada pemain yang mendapat kesempatan, yang bahkan belum memperkirakannya."

Menurut pengakuannya sendiri, Klopp memiliki 57 pemain outfield dalam daftar pertamanya. Kamis mendatang akan menjadi momen nominasi skuad pertama Klopp.

10 besar pemain aktif tim nasional Jerman (tanpa yang pensiun)

Peringkat

Pemain

Laga internasional

Klub saat ini

Status di tim DFB

1

Joshua Kimmich

114

FC Bayern München

Aktif

2

Leroy Sane

76

Galatasaray

Aktif

3

Leon Goretzka

70

Aston Villa

Aktif

4

Kai Havertz

62

FC Arsenal

Aktif

5

Julian Draxler

58

Al-Ahli SC

tidak aktif sejak 2022

6

Jonathan Tah

47

FC Bayern München

Aktif

7

Julian Brandt

47

Borussia Dortmund

Aktif

8

Marc-Andre ter Stegen

42

Ajax Amsterdam

Aktif

9

Jamal Musiala

42

FC Bayern München

Aktif

10

Serge Gnabry

41

FC Bayern München

Aktif

10

Florian Wirtz

41

FC Liverpool

Aktif

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google