Karena itu, tujuan utama dari "skenario pemikiran" ini adalah agar penerus Julian Nagelsmann bersama para asisten pelatihnya bisa melihat secara langsung sebanyak mungkin pemain dalam sesi latihan. Jeda internasional yang akan datang berlangsung selama dua pekan, dan dalam periode itu Jerman dijadwalkan memainkan total empat laga Nations League.

Dengan dimulainya pemusatan latihan di kampus DFB di Frankfurt am Main serta persiapan di Herzogenaurach, mantan pelatih BVB itu secara formal punya keleluasaan penuh. Pedoman UEFA baru berlaku pada malam sebelum hari pertandingan masing-masing: Tepat hingga pukul 23.59, daftar final berisi 23 pemain harus sudah didaftarkan ke konfederasi kontinental, termasuk wajib tiga kiper.

Karena pemain di luar skuad 23 nama tersebut tidak berhak bermain pada hari berikutnya, tetapi susunan skuad boleh diubah sesuka hati dari satu pertandingan ke pertandingan lain, rencana XXL itu bisa berhasil.

Pertimbangan Klopp disebut adalah melakukan pergantian besar-besaran dalam skuad setelah laga kedua pada 27 September di Augsburg melawan Yunani. Setelah itu hingga 4 Oktober masih ada dua pertandingan lagi melawan Serbia (1 Oktober) serta laga tandang melawan Yunani.

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Seberapa besar skuad pertama Jürgen Klopp sebagai pelatih timnas bisa terbentuk?

Menurut informasi yang sama dari Sky dan Sportschau, setidaknya skuad latihan yang jauh lebih besar sudah menjadi keputusan - jumlahnya pada akhirnya bisa mencapai 40 pemain. Namun, berapa banyak pemain yang pada akhirnya akan dipanggil pelatih timnas baru itu, menurut laporan tersebut masih belum diputuskan secara final.

"Siapa yang tancap gas, akan sangat menikmati bekerja dengan saya," kata pelatih timnas baru itu saat perkenalannya pada Juli. Dalam kesempatan itu ia juga membuka pintu bagi banyak pemain baru. "Saya punya sangat banyak ide. Siapa pun yang berhak bermain untuk tim nasional harus berusaha keras. Ini adalah awal yang baru. Akan ada pemain yang mendapat kesempatan, yang bahkan belum memperkirakannya."

Menurut pengakuannya sendiri, Klopp memiliki 57 pemain outfield dalam daftar pertamanya. Kamis mendatang akan menjadi momen nominasi skuad pertama Klopp.

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