Setelah pada bagian 1 wawancara ini pembahasan terutama berfokus pada FC Bayern-nya, Sauer kini mengalihkan pandangan ke pembinaan pemain muda Jerman secara umum.

Herr Sauer, sebagai anggota kelompok pakar yang dibentuk secara khusus, yang di dalamnya antara lain juga ada pelatih timnas baru Jerman Jürgen Klopp, Anda terlibat dalam pengembangan "Bundesliga Talent Series". Sejak musim panas ini, tim-tim akademi dari klub peserta menjalani masing-masing tiga sampai enam pertandingan dalam dua paruh musim yang terpisah pada musim gugur dan musim semi (FC Bayern akan bergabung pada awal 2027). Seberapa puas Anda dengan hasilnya?

Jochen Sauer: Berdasarkan seluruh pengalaman kami, pada awalnya kami di kelompok pakar tidak mengira bahwa kami bisa meluncurkan sebuah kompetisi untuk menambah waktu bermain bagi pemain muda kami, termasuk semua diskusi, keputusan, persiapan, dan pelaksanaannya, dalam waktu sepuluh bulan. Pengalaman beberapa tahun terakhir justru lebih menunjukkan bahwa dalam banyak situasi kami mendiskusikan banyak langkah untuk waktu yang sangat lama, tetapi kebanyakan tanpa hasil konkret atau keputusan. Kata kuncinya reformasi Regionalliga. Dalam hal ini kami sangat puas dengan pelaksanaannya. Dengan ide dasarnya sendiri, sampai saat ini saya juga puas. Apakah nantinya itu juga terbukti berhasil, masih akan terlihat.

Coba berikan gambaran tentang pertimbangannya.

Pertandingan berikutnya FCA Bundesliga 09.30 FCB

Sauer: Titik awal perdebatan ini antara lain adalah kenyataan bahwa kami melihat adanya potensi perbaikan di area transisi antara pemain muda dan profesional. Bagi saya, transisi ini adalah salah satu area yang paling menentukan, tetapi juga paling sulit dalam keseluruhan pembinaan pemain muda, dan saya rasa di Jerman justru di sinilah kami punya potensi perbaikan terbesar. Dalam pembinaan sampai U15/U16, kami tidak lebih buruk daripada negara-negara besar lainnya. Namun pada titik tertentu kami tertinggal, dan kami sepakat bahwa itu terjadi di area transisi antara pemain muda dan profesional. Kami mendapati bahwa di U17, U19, dan U23 kami memiliki pemain yang antara lain mendapatkan menit bermain terlalu sedikit dan pengalaman bertanding terlalu minim di level tinggi. Pada saat yang sama, kami berpendapat bahwa waktu bermain adalah faktor penentu untuk menjadi lebih baik. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan kompetisi tambahan. Kompetisi ini karena itu disebut "Talent Series", karena tidak dibatasi pada satu kelompok usia. Pemain berusia 16 sampai 21 tahun boleh bermain.

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Klopp awalnya mendorong adanya liga U21 tersendiri, seperti yang ada di Inggris.

Sauer: Selama masanya di Liverpool, dia punya pengalaman bagus dengan kompetisi tersebut dalam sistem pembinaan Inggris. Dan saat menjadi petinggi Red Bull, dia juga harus memikirkan solusi yang baik untuk klub-klub tanpa tim U23 atau tim U23 yang berada di bawah Regionalliga. Namun di dalam kelompok pakar kami mencoba melihat isu ini dari semua perspektif. Dengan total 58 pusat performa pemain muda, secara logis ada banyak kondisi awal yang berbeda-beda. Tetapi khususnya masukan mengenai pendekatan liga-liga besar lainnya sangat penting bagi kelompok ini.

Bagaimana Anda merasakan kerja sama dengan Klopp?

Sauer: Luar biasa, seperti halnya di kelompok pakar secara keseluruhan. Kelompok ini mempertemukan orang-orang dari berbagai latar. Klopp sebagai pelatih dengan pengalaman Inggris. Sami Khedira, yang berasal dari akademi Stuttgart lalu berada di banyak klub besar, yang mengenal UEFA dan memiliki sudut pandang Eropa. Anggota dewan DFL Marc Lenz, direktur pelaksana DFB Andreas Rettig, Markus Krösche, dan Andreas Bornemann dengan banyak pengalaman dari Bundesliga. Joti Chatzialexiou, yang menangani pemain muda di DFB dan sekarang menjadi direktur pelaksana di klub tradisional 1. FC Nürnberg. Saya berharap kelompok pakar ini juga ke depannya bisa terus memberi dorongan yang bermanfaat bagi perkembangan sistem pembinaan pemain muda dan pendidikan sepakbola Jerman.

Eksodus talenta sebagai masalah untuk tim DFB

Misalnya?

Sauer: Masih banyak tema yang bisa dibahas. Ada banyak pemain kelahiran Jerman yang tidak bisa dipanggil Jürgen Klopp ke tim nasional. Dari Bayern saja: Kenan Yildiz, Can Uzun? Turki. Josip Stanisic? Kroasia. Paul Wanner? Austria. Malik Tillman? Amerika Serikat. Dan pemain-pemain lain dari seluruh wilayah federal. Di sini pun kini ada persaingan antar federasi nasional, yang harus segera kami hadapi. Kami melihatnya dari dekat, betapa banyak undangan tim nasional dari berbagai federasi masuk ke kami untuk pemain-pemain tertentu. Erblin Osmani, kelahiran München, saat ini berada di tim nasional senior Kosovo.

Apa yang harus berubah di Jerman?

Sauer: Saya pikir di area transisi yang disebut tadi terdapat banyak tantangan. Tidak mudah, baik bagi klub maupun federasi, untuk terus memantau setiap talenta dan masing-masing dari 58 pusat performa pemain muda serta mengidentifikasi talenta-talenta itu tanpa keraguan - tetapi di sisi lain, di sini juga ada banyak peluang untuk perbaikan.

Apa lagi yang bisa membantu sepakbola Jerman dalam jangka panjang?

Sauer: Infrastruktur dan pekerjaan substantif di pusat-pusat performa pemain muda Jerman menurut saya bagus dan setidaknya berada di level banyak negara sepakbola lain. Namun, kami juga harus memberi para pemain yang kami bina kesempatan untuk melangkah ke sepakbola senior. Klub-klub dari Regionalliga hingga Bundesliga harus lebih berani memainkan pemain muda. Hanya dengan begitu para pemain ini akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi opsi untuk tim nasional. Dan kami juga tentu harus memikirkan sistem liga. "Talent Series" adalah salah satu bagian kecil yang bisa membantu dalam hal itu. Tetapi diskusi saat ini tentang Regionalliga dan juga 3. Liga menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan, atau bahwa orang melihat adanya potensi perbaikan. Menurut saya, saat ini kami belum memiliki piramida kompetisi yang optimal.

Jochen Sauer tentang tim cadangan FC Bayern dan pelatih pemula Dante

Tim kedua FC Bayern sudah bermain di Regionalliga Bayern sejak 2021. Peran seperti apa yang Anda berikan kepadanya?

Sauer: Peran yang esensial, agar talenta untuk pertama kalinya bersentuhan dengan sepakbola orang dewasa. Pengalaman ini saat ini harus dikumpulkan para talenta sejak dini. Karena itu, dari sebuah U23 kami hampir membuatnya menjadi U19. Bagi seorang Filip Pavic, Cassiano Kiala, atau Bastian Assomo, saat ini itu merupakan langkah perkembangan yang tepat.

Bagaimana Anda melihat pelatih kepala baru Dante? Awal musim baru berjalan agak tersendat.

Sauer: Dia adalah pemain top, punya kharisma yang luar biasa, dan tahu apa yang dibutuhkan sebagai pemain untuk suatu hari bisa bermain di Liga Champions. Tentu saja sebagai mantan profesional yang ambisius, dia tidak puas ketika hasilnya tidak sesuai, itu juga dulu tidak berbeda pada Martin Demichelis. Tetapi para pemain muda ini harus terlebih dahulu beradaptasi dengan sepakbola pria. Itu adalah proses perkembangan yang sepenuhnya normal. Beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang baik.

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Sejauh mana Anda juga melihat Campus sebagai tempat pengembangan pelatih?

Sauer: Seorang pelatih yang sudah mengenal FC Bayern dan memulai langkah-langkah pertamanya sebagai pelatih di klub ini otomatis sudah memiliki identifikasi. Saya senang melihat karier Sebastian Hoeneß, Miroslav Klose, atau Martin Demichelis, dan saya memang berpikir bahwa pelatih bisa berkembang sangat baik di level junior. Di sini tidak ada tekanan sepakbola profesional, dan pelatih bisa membuat kesalahan dalam lingkungan yang lebih tenang serta terus berkembang. Siapa tahu suatu saat nanti ada juga yang kembali ke FC Bayern München. Omong-omong, kami juga melihat Red&Gold dan jaringan mitra internasional kami sebagai peluang pengembangan dan langkah berikutnya bagi para pelatih berbakat kami.

Dalam beberapa pekan terakhir ada rumor tentang dugaan minat FC Bayern terhadap JJ Gabriel, seorang talenta top berusia 16 tahun dari Manchester United yang ingin pindah klub. Seberapa masuk akal Anda menilai transfer seperti itu secara umum?

Sauer: Jika anak bertalenta seperti itu ingin pindah klub dan semua klub top internasional mengincarnya, maka muncul persaingan yang sangat besar di level tertinggi dan itu juga menyangkut aspek ekonomi. Karena itu, ini adalah tema untuk area profesional dan bukan untuk Campus.