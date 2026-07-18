Eksklusif untuk Koora... Mantan penyerang Al-Ahly Mesir menggantikan Al-Soma di Liga Saudi

Seorang mantan penyerang Al-Ahly Mesir hampir pindah ke Liga Roshen Saudi selama bursa transfer musim panas mendatang, untuk menggantikan pemain asal Suriah Omar Al-Soma, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

"Koora" memperoleh informasi bahwa pemain asal Kongo, Afimiko Bololo, penyerang klub Polandia Jagiellonia Białystok, kini hampir bergabung dengan klub Saudi Al-Hazm pada bursa transfer musim panas mendatang.

Penyerang asal Kongo tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, sebelum bergabung dengan pemusatan latihan tim di Tunisia, dan kemudian pengumuman resmi mengenai transfer tersebut akan dilakukan.

Bululu akan menjadi pengganti penyerang asal Suriah, Omar Al-Soma, yang telah meninggalkan Al-Hazm setelah kontraknya berakhir pada akhir musim lalu, setelah mencetak 9 gol dan memberikan 1 assist dalam 26 pertandingan.

Al-Hazm akan merekrut Bololo melalui transfer bebas, setelah kontraknya dengan klub Polandia sebelumnya berakhir. Bersama klub tersebut, ia mencetak 21 gol dan memberikan 8 assist dalam 47 pertandingan di berbagai kompetisi selama musim lalu.

Penampilan terbaik pemain berusia 27 tahun ini terjadi pada musim 2024-2025, ketika ia meraih gelar top skor Liga Konferensi Eropa dengan 8 gol.

Penampilan gemilang Bololo membuat klub Al-Ahly dari Mesir berupaya bernegosiasi dengannya untuk merekrutnya selama bursa transfer musim dingin lalu, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa laporan media, namun pada akhirnya kesepakatan tersebut tidak terwujud.

Bulolo kini berusia 27 tahun dan memulai karier profesionalnya bersama klub Basel asal Swiss, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, sebelum pindah ke Greuther Fürth asal Jerman pada 2022, dan kemudian ke juara Polandia pada tahun berikutnya.

Selama tiga tahun, Pololo tampil dalam 134 pertandingan bersama Jagiellonia Białystok, mencetak 56 gol, serta memberikan 17 assist, berkat kemampuannya yang juga bisa bermain sebagai sayap.