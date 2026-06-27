Eksklusif untuk Koora... Crispo mendapat kepercayaan dari Ronaldo dan masuk dalam radar klub-klub Saudi dan Qatar

Pelatih asal Argentina, Hernán Crespo, yang pernah melatih Al Ain dari Uni Emirat Arab dan Al-Duhail dari Qatar, hampir kembali ke kawasan Arab, setelah menjadi incaran beberapa klub dari Arab Saudi dan Qatar yang ingin merekrutnya menjelang dimulainya musim baru.

Crispó sedang mempersiapkan langkah selanjutnya, di mana ia mengevaluasi tawaran dan opsi yang tersedia sebelum mengambil keputusan untuk kembali, setelah pengalaman terakhirnya bersama São Paulo dari Brasil.

Sebuah sumber mengatakan kepada Koora bahwa pelatih asal Argentina tersebut merupakan pilihan utama manajemen Al-Sadd dari Qatar untuk menggantikan kepergian pelatih asal Italia, Roberto Mancini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa Crispo juga menarik minat dari klub-klub Saudi, tanpa menyebutkan nama klub-klub tersebut.

Namun demikian, Al-Ittihad dan Al-Nassr adalah yang paling berpeluang karena keduanya sedang mencari pelatih baru untuk menggantikan Sergio Conceição dan Jorge Jesus.

Menurut sumber yang sama, Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr sekaligus pemilik Almería, merekomendasikan penunjukan Crispo sebagai pelatih tim Spanyol tersebut, namun manajemen klub akhirnya memutuskan untuk mengontrak pelatih lain yang juga termasuk dalam daftar calon yang dipertimbangkan oleh pihak klub.

Pelatih asal Argentina berusia 50 tahun itu sebelumnya membawa Al-Duhail meraih treble liga, piala, dan piala asosiasi pada musim 2022-2023, sebelum membawa Al-Ain meraih gelar Liga Champions Asia pada musim berikutnya.

Perlu dicatat bahwa nama Crispo baru-baru ini dikaitkan dengan peluang melatih sejumlah klub Eropa, terutama Rayo Vallecano, Marseille, Lazio, dan Parma.

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