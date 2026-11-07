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LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Eksklusif untuk Kooora: Sumber di Al Hilal akhiri polemik soal transfer Frimpong

J. Frimpong
Al Hilal
Saudi Pro League
Liverpool
Belanda
Arab Saudi
Inggris

Detail baru seputar bintang Liverpool

Sebuah sumber dekat Al Hilal Arab Saudi menepis polemik yang mencuat terkait kemungkinan klub merekrut pemain Belanda Jeremie Frimpong, bek Liverpool Inggris, pada bursa transfer mendatang, menyusul laporan-laporan yang mengaitkan pemain tersebut dengan kepindahan ke barisan "Sang Pemimpin".

Sejumlah laporan media dalam beberapa jam terakhir menyebutkan bahwa Frimpong masuk dalam radar ketertarikan Al Hilal, sebagai bagian dari upaya klub untuk memperkuat skuad dengan elemen-elemen baru, sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

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Situs "Kooora" menghubungi sebuah sumber dekat Al Hilal, yang membantah adanya keinginan dari klub untuk merekrut bek Belanda tersebut, seraya menegaskan bahwa pemain itu tidak termasuk dalam opsi yang berada di atas meja manajemen saat ini.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa pelatih Italia Simone Inzaghi, direktur teknik Al Hilal, menempatkan penguatan posisi bek tengah dan lini tengah sebagai prioritas utamanya, mengingat kebutuhannya untuk memperkuat kedua posisi ini sebelum memikirkan penambahan pemain baru di posisi bek kanan.

Ia menunjukkan bahwa Inzaghi yakin dengan kemampuan yang dimiliki bek lokal Mohammed Mahzari, sehingga membuatnya lebih memilih memanfaatkan slot pemain asing di posisi bek tengah atau gelandang bertahan, ketimbang merekrut Frimpong.

Dengan demikian, kabar yang mengaitkan Frimpong dengan Al Hilal tampak jauh dari arah kebijakan klub saat ini, di saat tim pelatih berfokus menangani kebutuhan yang lebih mendesak di dalam skuad, sesuai dengan yang diungkapkan sumber dekat "Sang Pemimpin".

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