Pelatih asal Portugal, Jose Peseiro, yang merupakan mantan pelatih timnas Arab Saudi dan kini menangani Al-Ula, berseberangan pandangan dengan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menangani Arab Saudi, mengenai pengaruh para pemain profesional asing di Liga Roshn terhadap para pemain timnas.

Donis mengeluhkan minimnya menit bermain para pemain timnas Arab Saudi bersama klub-klub mereka di Liga Roshn, akibat dominasi para pemain profesional asing.

Ia mengatakan di sela-sela turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" yang tengah berlangsung di Arab Saudi, "Saya tidak takut pada apa pun, tetapi keberadaan liga yang kuat tidak selalu berarti timnas yang kuat, karena klub-klub bergantung pada bintang-bintang asing, dan inilah yang mengurangi peluang para pemain Arab Saudi."

Hal inilah yang dikeluhkan Roberto Mancini dan Herve Renard, dua mantan pelatih timnas Arab Saudi, setelah keduanya gagal meraih prestasi bersama tim tersebut.

Namun Peseiro, yang menangani Al-Hilal selama 6 bulan pada 2006 dan timnas Arab Saudi pada periode antara 2009 dan 2011, memiliki pandangan berbeda, karena ia meyakini bahwa para pemain profesional asing telah memberikan manfaat bagi sepak bola Arab Saudi.

Peseiro mengatakan, dalam wawancara dengan Kooora yang akan dipublikasikan secara lengkap di lain waktu, "Mereka telah membantu, dan masih terus membantu, secara luar biasa."

Pria berusia 66 tahun itu menambahkan, "Berlatih setiap hari berdampingan dengan pemain yang pernah memenangi Ballon d'Or atau menjuarai gelar Eropa akan meningkatkan level pemain lokal mana pun. Tuntutannya telah meningkat, dan hal ini akan membuat timnas Arab Saudi jauh lebih matang."

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan, "Kondisi sepak bola Arab Saudi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saya alami ketika menjadi pelatih Al-Hilal dan timnas Arab Saudi. Di semua level, dan di segala aspek, sepak bola telah berkembang secara luar biasa. Seluruh investasi dan perkembangan ini akan membuahkan hasil dalam jangka pendek dan menengah."