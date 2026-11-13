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Adrien Silva, mantan bintang lini tengah timnas Portugal, menanggapi tuduhan arogansi yang dilayangkan kepada Cristiano Ronaldo, legenda tim yang baru saja pensiun, dengan membantah bahwa ia pernah mendapat perlakuan istimewa di ruang ganti.

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Silva mengatakan, dalam wawancara dengan Kooora yang akan dipublikasikan nanti, bahwa Cristiano Ronaldo memiliki kepercayaan diri dan ambisi yang sesungguhnya, tetapi sebagian orang menafsirkannya sebagai kesombongan.

Ketika ditanya apakah dunia salah memahami Ronaldo karena kepercayaan dirinya yang besar dan reaksi-reaksi emosionalnya, ia menjawab: "Terkadang, kepercayaan dirinya yang luar biasa itu disalahartikan. Siapa pun yang bersaing di level tertinggi membutuhkan keyakinan tanpa syarat pada dirinya sendiri."

Pria berusia 37 tahun itu menambahkan: "Apa yang disebut sebagian orang sebagai kesombongan sebenarnya hanyalah ambisi yang nyata dan kekecewaan yang wajar dari seseorang yang membenci kekalahan."

Apakah Ronaldo mendapat perlakuan khusus?

Mengenai apakah Ronaldo diperlakukan secara istimewa oleh para pelatih atau pejabat Federasi Sepak Bola Portugal di timnas, Silva membantahnya, dengan menegaskan bahwa bintang Al Nassr Saudi itu meraih posisinya sendiri.

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Mantan bintang Monaco Prancis itu berkata: "Cristiano Ronaldo meraih posisinya di atas lapangan, melalui penampilan, gelar-gelarnya, dan komitmennya terhadap negaranya."

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Ia melanjutkan: "Rahasia keberhasilan segala sesuatu dengan sangat baik di ruang ganti itu sederhana: ia selalu menjadi orang pertama yang memimpin dengan teladan melalui kerja kerasnya, kedisiplinan waktunya, dan dedikasinya."

Ia melanjutkan dengan mengatakan: "Ketika kaptenmu adalah orang yang bekerja dengan usaha maksimal, hal itu secara alami membuatnya mendapat kekaguman seluruh tim."

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"Kamu tidak bisa menggantikan pemain seperti Ronaldo dengan cepat"

Tentang bagaimana cara menggantikan Ronaldo setelah ia pensiun dari sepak bola internasional, Silva menegaskan bahwa hal itu tidak mungkin dalam jangka pendek, tetapi ia optimis dengan masa depan Portugal.

Ia menjelaskan: "Kamu tidak bisa menggantikan sosok dengan pengaruh historis sebesar Cristiano dalam semalam. Meskipun demikian, Portugal saat ini memiliki generasi bakat yang luar biasa, yang dikembangkan melalui kerja istimewa dari klub-klub dan federasi."

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Ia melanjutkan: "Ada cukup kualitas dan kematangan untuk membangun tim yang kuat dan bersatu, yang mampu terus bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar di panggung dunia."

Mengenai pemain yang bisa mengenakan ban kapten sebagai pengganti Ronaldo, ia menjawab: "Portugal masih berada dalam posisi yang sangat kuat. Pemain seperti Ruben Dias, Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva telah menunjukkan kepemimpinan, kepribadian, dan kecerdasan taktik di panggung-panggung terbesar sepak bola dunia selama beberapa tahun. Pasti tidak akan ada masalah."

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Ronaldo dan Silva: 4 tahun dan sebuah gelar berharga

Silva, yang pensiun dari sepak bola tahun lalu, telah menjalani 26 pertandingan internasional dengan seragam timnas Portugal pada periode antara 2014 dan 2018, serta tampil bersama Ronaldo di lapangan dalam 16 pertandingan.

Duet ini bersama-sama berkontribusi memimpin timnas Portugal meraih gelar terpenting dalam sejarahnya, Piala Eropa 2016, di mana keduanya turut ambil bagian dalam kemenangan atas timnas Prancis, sang tuan rumah, pada partai final.

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Di luar perjalanan internasionalnya, Silva bermain di sejumlah liga Eropa, menjalani petualangan bersama Sporting Lisbon di Liga Portugal, Leicester City di Liga Inggris, dan Monaco di Liga Prancis, serta Sampdoria di Liga Italia.

Silva juga membela klub Emirat Al Wahda dan Dubai United sebelum pensiun.

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Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mengumumkan, pekan lalu, pensiunnya dari level internasional, menyusul rival historisnya Lionel Messi, yang telah mengumumkan pensiun internasionalnya sekitar sebulan sebelumnya.

Ronaldo menutup tirai perjalanan internasionalnya setelah 23 tahun sejak penampilan pertamanya dengan seragam Portugal, hal itu terjadi menyusul krisis besar dengan pelatih Jorge Jesus.