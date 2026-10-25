Ada kekecewaan yang menyelimuti manajemen klub Al Hilal, akibat penundaan pertandingan rival sengitnya, Al Nassr, melawan Al Wasl dari Uni Emirat Arab, dalam ajang pekan ketiga turnamen Liga Champions Elite Asia, menurut sumber khusus kepada "Kooora".

Konfederasi Sepak Bola Asia sebelumnya telah memutuskan untuk menunda pertandingan Al Nassr melawan Al Wasl yang semula dijadwalkan berlangsung pada Senin malam besok dalam turnamen Asia tersebut, karena pertimbangan logistik dan perkembangan yang sedang terjadi di kawasan saat ini.

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Menurut keterangan sumber di internal Al Hilal kepada " Kooora ", manajemen klub berjuluk Al Azraq itu merasa kecewa karena sikap Konfederasi Sepak Bola Asia yang kontradiktif setelah menunda pertandingan Al Nassr melawan Al Wasl.

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Al Hilal sebelumnya telah mengajukan surat kepada Konfederasi Asia untuk menunda pertandingannya melawan Al Sadd, karena kondisi yang sedang terjadi di kawasan, tetapi permintaannya ditolak dan klub diberitahu bahwa mereka harus melakukan perjalanan melalui jalur darat, dan jika menyalahi keputusan tersebut maka pengunduran diri mereka dari turnamen akan disahkan.

Manajemen "Al Zaeem" merasa marah karena pertandingan yang berlangsung di pekan lalu tidak ditunda, dan menginginkan penerapan prinsip kesetaraan di antara seluruh tim, terlebih lagi mereka sedang bersaing di semua turnamen.

Perlu diingat bahwa Al Hilal sebelumnya telah meraih kemenangan atas Al Sadd di Qatar dengan skor dua gol tanpa balas, dan saat ini memuncaki klasemen dengan koleksi 6 poin, hasil dari meraih kemenangan dalam dua pekan pertama.