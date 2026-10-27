Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, melancarkan kritik tajam kepada Sofyan Amrabat, pemain Maroko, setelah krisis terakhir dengan pelatih Mohamed Ouahbi, dengan menegaskan bahwa membawa bendera Maroko adalah "kehormatan bagi setiap pemain".

Amrabat sendiri mengumumkan pada September lalu bahwa ia menangguhkan partisipasinya dan tidak bersedia membela timnas Maroko selama Ouahbi masih memimpin tim pelatih Maroko, sembari menegaskan bahwa ia tidak pensiun dari level internasional.

Dari pihaknya, Ouahbi menegaskan bahwa pernyataan Amrabat disebabkan oleh minimnya partisipasinya bersama timnas Maroko, seraya menekankan bahwa ia tidak bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak selama tidak tampil secara konsisten bersama klubnya.

Hadji berbicara soal krisis tersebut, dalam wawancara berupa video untuk Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Amrabat bermain untuk timnas Maroko yang mewakili negara dan mengibarkan benderanya, bukan bermain untuk Mohamed Ouahbi, karena itu ia harus bermain di bawah kepemimpinan pelatih mana pun".

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Ia menambahkan sambil menyampaikan pesan kepada Amrabat, "Kamu mewakili negara, bukan pelatih, karena itu kamu tidak boleh menuntut pergantian pelatih, baik Ouahbi, Regragui, maupun pelatih lainnya".

"Membela Maroko adalah kehormatan besar"

Mengenai pernyataan pemain Ajax Amsterdam Belanda tersebut kemudian bahwa perselisihannya dengan Ouahbi sama sekali tidak berkaitan dengan minimnya partisipasi bersama timnas, Hadji menegaskan bahwa kepentingan timnas Maroko harus tetap berada di atas masalah apa pun.

Hadji menjelaskan, "Membela timnas Maroko adalah kehormatan besar. Mendapatkan kesempatan untuk mengibarkan bendera Maroko dari antara 40 juta warga Maroko adalah hal yang besar, dan itu harus berada di atas masalah apa pun".

Legenda Maroko itu sepakat dengan pernyataan Ouahbi dalam menanggapi krisis ini ketika ia mengatakan bahwa "sejarahmu memberimu rasa hormat, tetapi itu tidak memberimu hak istimewa untuk tetap berada di dalam susunan pemain inti".

Hadji melanjutkan pernyataannya, "Semua hormat untuk apa yang telah dipersembahkan Amrabat bersama timnas, tetapi itu tidak memberinya hak untuk mengatakan bahwa seorang pelatih harus pergi agar ia bergabung dengan tim".

Ia melanjutkan sambil menyampaikan pesan tajam kepada Amrabat, "Siapa kamu sampai berani mengatakan itu? Kamu tidak berada di atas timnas, pelatih, atau bendera Maroko. Kamu harus datang ke timnas dan bermain dalam diam meski hanya tampil satu menit, karena itu adalah kehormatan bagimu".

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