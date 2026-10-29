Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, menyarankan Brahim Diaz, bintang Maroko saat ini, untuk pindah dari Real Madrid ke Liga Roshn Arab Saudi, demi mempertahankan tempatnya di skuad timnas.

Brahim Diaz mengalami minimnya menit bermain bersama Real Madrid sejak kembalinya pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di awal musim ini.

Diaz hanya tampil selama 210 menit, yang terbagi dalam 6 pertandingan di seluruh ajang sejak awal musim, dan ia termasuk salah satu pemain Real Madrid dengan menit bermain paling sedikit.

Meski tampil gemilang dalam menit-menit yang ia dapatkan musim ini, serta mencetak dua assist di Liga Champions Eropa, persaingan sengit di lini serang menyulitkan tugas pemain internasional Maroko itu untuk mendapatkan tempat utama dalam susunan pemain Los Blancos.

Laporan media menyebutkan bahwa klub-klub Saudi serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Diaz pada bursa transfer musim dingin, Januari mendatang, dan menyiapkan tawaran raksasa.

Mengenai situasi Diaz di Real Madrid, Hadji berkata dalam wawancaranya dengan Kooora, "Dia bermain untuk klub terbesar di dunia, tapi terus terang saya menyarankannya untuk pindah ke Liga Saudi jika ada tawaran."

Bintang Maroko yang sebelumnya pernah berkarier di Liga Inggris itu menambahkan, "Saya mengikuti Liga Roshn dengan baik, dan kompetisi di sana diikuti oleh para profesional dengan level tertinggi, serta persaingannya sulit."

Hadji menegaskan bahwa terus dicoretnya Diaz dari susunan pemain Real Madrid berarti ia keluar dari perhitungan pelatih Mohamed Ouahbi di timnas Maroko.

Ia berkata, "Diaz hanya bermain beberapa menit saja bersama Real Madrid, sehingga akan sulit untuk memanggilnya ke skuad timnas Maroko, karena ia tidak layak tampil di level internasional dalam situasi seperti ini."

Legenda Maroko itu menutup pernyataannya dalam hal ini dengan mengatakan, "Saya berharap ia pindah ke klub besar di Arab Saudi atau di liga mana pun, agar ada peluang untuk bermain lebih dari satu jam di setiap pertandingan."

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