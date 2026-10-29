Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, memberi saran kepada Brahim Diaz, bintang Maroko saat ini, untuk pindah dari Real Madrid ke Liga Roshn Saudi, demi mempertahankan tempatnya di skuad timnas.

Brahim Diaz mengalami minimnya menit bermain bersama Real Madrid sejak kembalinya pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, di awal musim ini.

Diaz hanya bermain dalam 210 menit yang terbagi dalam 6 pertandingan di seluruh ajang sejak awal musim, dan menjadi salah satu pemain Real Madrid dengan menit bermain paling sedikit.

Meski tampil gemilang dalam menit-menit yang ia dapatkan musim ini, serta menciptakan dua gol di Liga Champions Eropa, persaingan sengit di posisi lini serang membuat tugas pemain internasional Maroko ini semakin sulit untuk mendapatkan tempat utama dalam susunan skuad Los Blancos.

Laporan media menyebutkan bahwa klub Saudi serius mempertimbangkan untuk merekrut Diaz pada periode bursa transfer musim dingin, Januari mendatang, dan tengah menyiapkan tawaran besar.

Mengenai situasi Diaz di Real Madrid, Hadji berkata dalam wawancaranya dengan Kooora, "Dia bermain untuk klub terbesar di dunia, tapi terus terang saya menyarankannya untuk hengkang ke Liga Saudi jika ada tawaran."

Bintang Maroko yang pernah berkarier di Liga Inggris itu menambahkan, "Saya mengikuti Liga Roshn dengan baik, dan kompetisi di sana menampilkan keikutsertaan para profesional kelas tertinggi, serta persaingannya ketat."

Hadji menegaskan bahwa terus dicoretnya Diaz dari susunan skuad Real Madrid berarti ia akan keluar dari perhitungan pelatih Mohamed Ouahbi di timnas Maroko.

Ia berkata, "Diaz hanya bermain beberapa menit saja bersama Real Madrid, sehingga akan sulit memanggilnya ke skuad timnas Maroko, karena ia tidak layak tampil di level internasional dalam kondisi seperti ini."

Legenda Maroko itu menutup pernyataannya dalam hal ini dengan mengatakan, "Saya berharap ia hengkang ke klub besar di Saudi atau di liga lainnya mana pun, agar peluang untuk bermain lebih dari satu jam di setiap pertandingan terbuka baginya."

Baca juga:

Video: Mustapha Hadji kepada Kooora: Hakimi dan Bono yang terbaik dalam sejarah Maroko dengan selisih besar dari yang lain

Mustapha Hadji menjelaskan kepada Kooora teka-teki kegagalan Maroko di Piala Afrika dan penampilan gemilangnya di Piala Dunia

Video: "Mirip Jerman": Hadji kepada Kooora: Saya menempatkan Mesir di peringkat kelima Afrika karena alasan ini

Legenda Maroko kepada Kooora: Cukup sudah rasisme, saatnya mengangkat panji Afrika

Mustapha Hadji kepada Kooora: Ouahbi bermain dengan gaya Barcelona, dan darah Yamal adalah darah Maroko

Mustapha Hadji kepada Kooora: Maroko bisa mengalahkan Brasil dan Argentina, dan ini kelemahan terbesarnya

Video: Apakah wasit memihak Maroko? Mustapha Hadji menjawab pertanyaan Kooora dengan jawaban misterius

Eksklusif untuk Kooora dalam video: Mustapha Hadji kepada Amrabat: Tidak ada yang di atas Maroko. Siapa Anda sehingga mensyaratkan kepergian Ouahbi?

Mustapha Hadji kepada Kooora: Maroko tidak mencuri Piala Afrika, dan Senegal tahu apa yang dilakukan N'Dala