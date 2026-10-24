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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Eksklusif untuk "Kooora": Apakah Inzaghi akan meninggalkan Al Hilal?

S. Inzaghi
Al Hilal
Juventus
Saudi Pro League
Italia
Arab Saudi

Pelatih asal Italia dan sikapnya soal bertahan bersama Al Zaeem

Peristiwa memanas dalam beberapa hari terakhir terkait masuknya pelatih Italia Simone Inzaghi, pelatih Al Hilal Saudi, ke dalam negosiasi dengan manajemen Juventus untuk menangani kepemimpinan teknis tim pada periode mendatang.

Juventus tengah mengalami kondisi kekacauan sepanjang kompetisi musim ini, akibat tidak stabilnya hasil di bawah kepemimpinan pelatih Italia Luciano Spalletti, yang terlibat perselisihan dengan beberapa pemain selain adanya perbedaan sudut pandang dengan manajemen.

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Berdasarkan hal itu, manajemen Juventus memutuskan untuk melepas Spalletti pada periode mendatang, apabila hasil terus menurun, dan telah benar-benar memulai negosiasinya dengan beberapa alternatif, dengan Inzaghi berada di urutan teratas, menurut sejumlah sumber Italia yang terpercaya.

Menurut yang disampaikan sebuah sumber dekat dengan klub Al Hilal dalam pernyataan khusus kepada "Kooora", Inzaghi tidak masuk ke dalam negosiasi apa pun dengan Juventus seperti yang beredar dalam beberapa hari terakhir, karena pelatih Italia itu saat ini berfokus pada pencapaian target-targetnya bersama Al Hilal.

Ia menjelaskan: "Inzaghi terikat kontrak dengan Al Hilal yang berlaku hingga akhir musim, dan klub hingga saat ini belum memutuskan masa depannya, baik untuk melanjutkan maupun pergi setelah masa itu berakhir, di mana tolok ukur penilaian yang sebenarnya adalah kemampuannya meraih ganda liga dan Asia".

Inzaghi sebelumnya berhasil memimpin Al Hilal meraih kemenangan atas Al Qadsiah, kemarin Jumat, dengan skor 3-2, dalam rangkaian kompetisi pekan ke-11 Liga Profesional Roshn Saudi, yang menyebabkan meningkatnya ambisi disertai kondisi stabil di dalam klub dan di antara para suporter.

Perlu diingat bahwa Inzaghi menangani Al Hilal pada Juni 2025, setelah pemutusan kontraknya dengan Inter Milan, tetapi ia hanya meraih gelar Piala Pelayan Dua Tanah Suci saja sepanjang musim lalu, yang menyebabkan timbulnya kondisi kemarahan.

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