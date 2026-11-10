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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Eksklusif: David Raya ungkap sosok di antara rekan-rekannya di Arsenal yang paling berisik di bus tim, yang punya selera musik paling buruk, dan lainnya

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David Raya mengungkap tingkah polah menghibur rekan-rekan setimnya di ruang ganti Arsenal dalam wawancara eksklusif dengan GOAL. Kiper Spanyol itu blak-blakan membocorkan berbagai cerita, mulai dari siapa yang memiliki selera musik paling buruk hingga pemain yang paling kompetitif saat latihan.

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Mengungkap suasana ruang ganti

Raya memberikan gambaran tentang dinamika di ruang ganti Arsenal. Kiper asal Spanyol itu mengikuti sesi tanya jawab santai mengenai rekan-rekan setimnya.

Di samping melontarkan pujian, ia tak segan menyampaikan kritik bernada gurauan. Raya diminta menyebut nama pemain dalam berbagai topik, mulai dari kebiasaan di media sosial hingga kemampuan bertahan hidup.

Pemain paling berisik dan selera musik terburuk

Menurut Raya, bus tim jarang menjadi tempat yang tenang bagi skuad saat melakoni laga tandang. Kiper asal Spanyol itu menyebut beberapa pemain yang kerap paling berisik selama perjalanan.

“Ada beberapa,” ungkap Raya. “Menurut saya Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke], Bukayo [Saka]. Mereka bermain Uno dan selalu berteriak-teriak.”

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Sang kiper juga langsung menunjuk pemain dengan selera musik terburuk di skuad. Raya tanpa ragu menyebut Madueke sebagai DJ terburuk di ruang ganti, seraya menambahkan bahwa rekan setimnya itu “tidak akan senang mendengarnya”.

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Persaingan di tempat latihan dan kemampuan memasak

Raya juga bercerita tentang standar tinggi yang diterapkan di lapangan latihan. Ia menyebut sesama pemain Spanyol, Mikel Merino, sebagai pemain yang paling tidak suka kalah. Menurutnya, Merino “punya jiwa kompetitif”.

Merino juga menjadi pilihan utama Raya untuk memasak makan malam baginya, sementara ia berseloroh agar orang-orang tidak menyantap makanan buatan pemain muda Max Dowman. “Saya akan memilih Max Dowman karena jelas dia masih muda dan belum punya kemampuan memasak,” jelas Raya.

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Dalam kategori santai lainnya, Tommy Setford disebut sebagai pemain yang paling lama menghabiskan waktu di depan cermin. Sementara itu, Piero Hincapie disebut sebagai pemain yang paling banyak menghabiskan waktu di TikTok.

Penilaian khusus untuk Timber

Terakhir, Raya ditanya rekan setim mana yang akan ia ajak untuk bertahan hidup jika terdampar di gurun. Ia memilih Jurrien Timber karena kecerdasannya.

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“Saya akan memilih Jurrien Timber,” kata Raya. “Dia cerdik dan saya pikir dia akan mampu bertahan hidup dengan baik.”

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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