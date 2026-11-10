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David Raya mengungkap tingkah lucu rekan-rekan setimnya di ruang ganti Arsenal dalam wawancara eksklusif dengan GOAL. Kiper asal Spanyol itu berbicara blak-blakan, mulai dari siapa yang punya selera musik terburuk hingga pemain yang paling kompetitif saat latihan.

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Mengungkap suasana ruang ganti

Raya memberikan gambaran tentang dinamika di ruang ganti Arsenal. Kiper asal Spanyol itu mengikuti sesi tanya jawab santai mengenai rekan-rekan setimnya.

Di samping pujian, ia tak segan melontarkan kritik bernada gurauan. Raya diminta menyebut nama rekan setimnya dalam berbagai hal, mulai dari kebiasaan menggunakan media sosial hingga kemampuan bertahan hidup.

Pemain paling berisik dan selera musik terburuk

Menurut Raya, bus tim jarang sepi saat skuad melakukan perjalanan tandang. Kiper asal Spanyol itu menunjuk beberapa pemain yang kerap paling berisik sepanjang perjalanan.

“Ada beberapa,” ungkap Raya. “Menurut saya Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke], Bukayo [Saka]. Mereka bermain Uno dan selalu berteriak-teriak.”

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Sang kiper juga langsung menyebut pemain dengan selera musik terburuk di skuad. Raya tanpa ragu memilih Madueke sebagai DJ ruang ganti terburuk, seraya menambahkan bahwa rekan setimnya itu “tidak akan suka mendengarnya”.

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Persaingan di lapangan latihan dan kemampuan memasak

Raya juga mengungkap standar tinggi yang diterapkan di lapangan latihan. Ia menyebut sesama pemain Spanyol, Mikel Merino, sebagai pemain yang paling tidak suka kalah, dengan mengatakan bahwa “ia punya jiwa kompetitif”.

Merino juga menjadi pilihan utama Raya untuk memasakkan makan malam baginya, sementara ia bergurau agar orang-orang tidak menyantap makanan buatan pemain muda Max Dowman. “Saya akan menyebut Max Dowman karena jelas dia masih muda dan belum punya kemampuan itu,” jelas Raya.

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Dalam kategori santai lainnya, Tommy Setford disebut sebagai pemain yang paling lama bercermin. Sementara itu, Piero Hincapie disebut sebagai pemain yang paling banyak menghabiskan waktu di TikTok.

Sebutan unik untuk Timber

Terakhir, Raya ditanya rekan setim mana yang akan ia ajak untuk bertahan hidup jika terdampar di gurun. Ia memilih Jurrien Timber karena kecerdasannya.

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“Saya akan memilih Jurrien Timber,” kata Raya. “Dia punya kecerdikan dan saya rasa dia akan mampu bertahan hidup dengan baik.”