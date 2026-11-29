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Mantan striker Newcastle United Nile Ranger bergabung dengan Potters Bar Town yang bermain di kasta kedelapan. Ini merupakan transfer ketiganya pada 2026. Pemain berusia 35 tahun itu tak pernah mencetak gol di Liga Primer selama membela Newcastle. Ia diperkenalkan oleh klub barunya pada Sabtu dan langsung menjalani debut.

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Potters Bar Town perkenalkan Ranger sebelum debut

Potters Bar mengumumkan kedatangan Ranger pada Sabtu. Ini merupakan kepindahannya yang kelima hanya dalam dua tahun. Beberapa jam setelah diperkenalkan, pemain yang kerap berganti klub itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-66 dan membantu tim barunya mengalahkan Royston Town 2-0. Kemenangan tersebut menempatkan Potters Bar di posisi keempat Divisi Tengah Southern League, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Didcot Town.

Klub sambut kedatangan Ranger

Potters Bar menyatakan kegembiraan saat mengonfirmasi perekrutan penyerang berpengalaman itu melalui sebuah rilis: “Sang striker kini menjadi bagian dari Potters Bar Town! Penyerang yang sangat berbakat bergabung dengan Potters Bar Town. Kami menyambut Nile Ranger di klub ini!”

Kepindahan terbarunya melanjutkan perjalanan Ranger dari satu klub ke klub lain di berbagai tingkatan liga di luar kompetisi profesional. Ia bergabung dengan Chatham Town, klub Divisi Primer Isthmian League, pada Januari sebelum hengkang pada akhir musim 2025/26. Ia kemudian bergabung dengan AFC Whyteleafe pada musim panas, tetapi kembali pindah tiga bulan kemudian. Sebelum tahun ini, ia juga pernah membela Wellingborough Town, Kettering Town, Boreham Wood, Spalding United, Blackpool, Swindon Town, serta menjalani dua periode di Southend United.

Karier penuh pasang surut sejak membela Newcastle

Meski telah membela banyak klub di luar kompetisi profesional, Ranger paling dikenal lewat kiprahnya di Newcastle. Ia bergabung saat masih remaja setelah sempat menjalani masa di lembaga pembinaan pelanggar hukum usia muda pada 2007. Ia menjalani debut di Championship pada 2009, masuk menggantikan Shola Ameobi pada masa tambahan waktu dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan West Bromwich Albion. Ranger mencetak dua gol dalam 28 penampilan saat Newcastle menjuarai kompetisi itu pada musim 2009/10.

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Antara 2009 dan 2013, ia tampil 62 kali untuk Newcastle serta sempat dipinjamkan ke Barnsley dan Sheffield Wednesday. Satu-satunya gol lain yang ia cetak hadir dalam kemenangan 4-3 atas Chelsea di Piala Liga pada musim 2010/11. Ia akhirnya hengkang secara permanen pada musim panas 2013 tanpa pernah mencetak satu gol pun di Liga Primer. Meski belakangan mengklaim dirinya bisa sebagus Erling Haaland dari Manchester City seandainya ia menjaga dirinya dengan baik, kariernya terganggu oleh vonis kasus penipuan pada 2017, beberapa kali penangkapan, dan “masalah disiplin” serius di berbagai klub EFL.

Pertandingan berikutnya BHA Premier League 09.05 NEW Tonton

Ranger incar promosi bersama Potters Bar Town

Di luar lapangan, Ranger merambah bidang lain dengan meluncurkan siniar dan akademi sepak bola, sembari terus melanjutkan karier bermainnya. Fokus terdekatnya kini adalah meningkatkan ketajaman dalam pertandingan dan mencetak gol untuk Potters Bar dalam beberapa bulan mendatang. Dengan Potters Bar berada dalam persaingan promosi, penyerang berpengalaman itu berharap bisa membantu timnya melewati Didcot Town dalam perebutan gelar.