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Sejumlah pemain Real Madrid mendapat pujian khusus setelah kemenangan sulit atas Celta Vigo, dalam laga yang diwarnai penampilan gemilang beberapa nama yang berpengaruh dalam kebangkitan Real Madrid. Namun, analisis teknis atas performa para pemain juga mengungkap tuntutan yang lebih dari sekadar mencetak gol dan membuat perbedaan, terutama terkait komitmen sejumlah pemain dalam menjalankan peran kolektif.

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Alvaro Benito, mantan pemain Real Madrid yang kini menjadi analis di jaringan "Movistar Plus", membahas poin-poin utama pertandingan tersebut saat tampil di segmen terakhir program "Carrusel Deportivo" di radio "Cadena SER". Ia menyoroti performa Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Carlos Espi.

Benito mengaku terkesan dengan penampilan Vinicius dalam laga tersebut. Namun, ia kembali menegaskan bahwa aspek bertahan dan kerja kolektif merupakan hal yang perlu lebih diperhatikan oleh pemain asal Brasil itu, terutama ketika Real Madrid menghadapi lawan yang menuntut kebutuhan taktis berupa keterlibatan seluruh pemain dalam tugas bertahan.

"Dia pemain penentu, dan itu tidak mengejutkan siapa pun. Masalahnya muncul ketika Anda menghadapi tim-tim yang menuntut komitmen bertahan dan kolektif dari Anda," ujar mantan pemain Real Madrid itu tentang winger asal Brasil tersebut. Menurut Benito, bakat dan kemampuan menyerang Vinicius tidak perlu diperdebatkan, tetapi untuk memaksimalkannya, sang pemain juga harus memberikan kontribusi di aspek-aspek lainnya.

Benito menjelaskan bahwa jalan yang harus ditempuh Vinicius sudah jelas dan mudah dijalankan. Ia mencontohkan Diomande, yang menunjukkan komitmen bertahan yang besar meski sejauh ini belum menampilkan sesuatu yang istimewa secara individu. "Diomande sejauh ini belum melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ia menunjukkan pengorbanan bertahan yang istimewa, dan Real Madrid tampak seperti tim yang solid," katanya.

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Ia menambahkan, "Ketika Vinicius menempuh jalan ini, Real Madrid tidak akan punya masalah apa pun dengannya, karena dia pemain istimewa. Jika ia disiplin menjalankan tugas bertahannya, ia akan menjadi pemain yang sangat berguna, karena ia memiliki potensi yang luar biasa besar."

Bellingham di Puncak

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Di sisi lain, Benito memberikan pujian besar kepada Jude Bellingham. "Kita sedang menyaksikan versi terbaik Bellingham. Pengaruhnya dalam permainan kini lebih besar dibanding sebelumnya, ia sekarang adalah pemain yang lengkap. Bagi saya, dia gelandang terbaik di dunia dan mampu melakukan segalanya," ujarnya. Ia menambahkan bahwa sang pemain memiliki beragam kemampuan yang membuatnya berpengaruh di berbagai fase pertandingan.

Benito menilai keunggulan utama Bellingham melampaui kemampuan teknis dan fisiknya. Ia menyebut ambisi serta mentalitas pemenang dan kompetitif sang pemain sebagai kekuatan terbesarnya, sebelum menegaskan: "Bagi saya, ini adalah periode terbaik Bellingham bersama Real Madrid."

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Pujian untuk Espi sang Penentu

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Benito juga membahas Carlos Espi, pencetak gol kemenangan ke gawang Celta Vigo. Menurutnya, striker muda itu memiliki karakteristik yang menjadikannya opsi serangan yang sulit dihadapi para bek, terlebih tipe penyerang seperti ini langka di sepak bola saat ini.

"Dia pemain yang sulit dijaga, karena hampir tidak ada penyerang dengan tipe seperti ini di sepak bola saat ini. Jika sebelumnya ada keraguan soal perekrutannya, keraguan itu kini sudah sirna sepenuhnya," kata mantan pemain Real Madrid tersebut.

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