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Mantan pemain sayap Inggris Raheem Sterling terhindar dari hukuman penjara yang langsung dijalani setelah mengaku mengemudi secara berbahaya sambil menghirup dinitrogen oksida. Pemain berusia 31 tahun itu membuat Lamborghini miliknya rusak total saat jam sibuk pagi. Hakim mengecam "keputusannya yang sepenuhnya egoistis" sebelum menjatuhkan hukuman penjara yang ditangguhkan dan larangan mengemudi selama dua tahun.

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Sterling terhindar dari penjara akibat kecelakaan Lamborghini

Sterling terhindar dari hukuman penjara yang langsung dijalani pada Rabu setelah mengaku mengemudi secara berbahaya, menurut Reuters. Pemain berusia 31 tahun itu mengalami kecelakaan dengan Lamborghini miliknya setelah menghirup 'gas tertawa' saat mengemudi. Dalam persidangan di Pengadilan Magistrat Basingstoke, Sterling dijatuhi hukuman penjara 12 bulan yang ditangguhkan selama 18 bulan. Ia juga dilarang mengemudi selama dua tahun dan diperintahkan menjalani 100 jam kerja tanpa upah.

Sterling, yang meraih empat gelar Liga Primer bersama Manchester City dan tampil 82 kali untuk Inggris, sebelumnya mengaku bersalah pada September atas dakwaan mengemudi secara berbahaya, memiliki dinitrogen oksida, dan tidak memberikan sampel darah.

Mengemudi "sangat buruk" saat jam sibuk pagi

Insiden itu terjadi pada 28 Mei saat jam sibuk pagi di jalan tol M25 dan M3 di Inggris selatan. Rekaman kamera dasbor memperlihatkan Sterling berpindah-pindah lajur secara tidak menentu dan nyaris menabrak pembatas tengah di M3.

Seorang saksi yang menghubungi polisi menggambarkan cara mengemudinya sebagai "sangat buruk" dan menyebut Sterling menghirup gas dari balon besar yang menutupi sebagian besar pandangannya ke jalan. Setelah keluar dari jalan tol, Lamborghini milik Sterling menabrak rambu di tepi jalan dan rusak total, meski tidak ada kendaraan lain yang terlibat dan tak seorang pun terluka.

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Polisi menemukan Sterling duduk di kursi penumpang sambil memegang dua tabung dinitrogen oksida. Hakim Kirsty Allman mengecam tindakannya dan menyatakan ia bertindak dengan "secara sadar mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain".

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Hakim kecam "keputusan yang sepenuhnya egoistis"

Hakim Allman melontarkan kritik keras terhadap pemain sayap yang musim lalu membela klub Belanda Feyenoord itu. Ia mengatakan Sterling "secara sadar mengambil keputusan yang sepenuhnya egoistis untuk mengemudikan kendaraan Anda tanpa tidur yang cukup dan sambil mengonsumsi zat terlarang Golongan C ... sehingga banyak pengguna jalan menghadapi risiko besar mengalami cedera serius".

Sterling kemudian mengatakan kepada polisi bahwa ia memiliki "masalah dengan dinitrogen oksida". Pengacaranya, Jason Bartfeld, menjelaskan bahwa pemain berusia 31 tahun itu mulai mengonsumsi zat tersebut pada masa sulit dalam kariernya.

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"Ia telah menyadari berbagai cara tidak sehat yang digunakannya untuk menghadapi masalah ... yang berujung pada pelanggaran ini," kata Bartfeld kepada pengadilan.

Kerja tanpa upah dan pemulihan menanti

Meski pelanggarannya serius, Sterling terhindar dari penjara yang langsung dijalani karena adanya faktor-faktor pribadi yang secara signifikan meringankan hukumannya. Hakim Allman menyoroti kegiatan amalnya dan keterlibatannya dalam layanan penanganan kecanduan sejak kecelakaan pada Mei. Mantan bintang Manchester City itu kini harus menyelesaikan 100 jam kerja tanpa upah dan tidak melakukan pelanggaran lain selama 18 bulan ke depan agar hukuman penjaranya tidak diberlakukan.