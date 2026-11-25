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Xavi Hernandez memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak pelatih yang pernah menangani Barcelona, tetapi di sisi lain ia menghadapi tantangan besar ketika beralih dari lapangan ke kursi pelatih kepala, menurut pandangan salah satu mantan pemainnya.

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Marcos Alonso, mantan pemain Barcelona yang kini menjadi bek Celta Vigo, berbicara tentang pengalamannya bersama Xavi dan mengungkap kelebihan serta kekurangan utama yang ia rasakan selama bekerja di bawah arahannya. Hal itu ia sampaikan saat tampil dalam program "El camino de Mario" yang dipandu Mario Suárez di YouTube.

Alonso menghabiskan dua musim bersama tim Catalan di bawah asuhan Xavi, setelah bergabung dengan Barcelona dari Chelsea pada musim panas 2022 atas permintaan pribadi sang pelatih asal Spanyol untuk memperkuat posisi bek kiri. Ia menandatangani kontrak berdurasi tiga musim, tetapi pergi setelah hanya dua musim untuk bergabung dengan Celta Vigo.

Bek asal Spanyol itu menilai bahwa pemahaman mendalam Xavi tentang Barcelona merupakan salah satu keunggulan terbesarnya selama menjadi pelatih. Latar belakangnya sebagai mantan pemain sekaligus salah satu ikon klub membantunya menanamkan budaya dan identitas tim kepada para pemain, terutama pendatang baru yang belum pernah mengenakan seragam Barcelona.

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Terkait hal itu, Alonso mengatakan: "Saya rasa pengetahuannya tentang klub, dan fakta bahwa ia menghabiskan bertahun-tahun bermain di sana, menularkan semangat Barcelona kepada para pemain baru yang sebelumnya tidak mengenal klub ini." Ia menekankan pentingnya memahami karakter institusi tersebut beserta tuntutannya sebelum bertanding dengan seragamnya.

Namun, ketika ditanya tentang sisi negatif paling menonjol dari pengalaman Xavi sebagai pelatih, Alonso tidak ragu menunjuk masalahnya dan memilih satu hal: "kurangnya pengalaman". Menurutnya, pelatih asal Spanyol itu belum memiliki rekam jejak kepelatihan yang panjang ketika mengambil alih tanggung jawab tim sebesar Barcelona.

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Bek Celta Vigo itu menjelaskan: "Ia baru melatih dalam waktu yang sangat singkat." Ia lalu menambahkan: "Ia pernah melatih di Qatar, dan menghadapi tanggung jawab melatih Barcelona pada masa itu tidak akan mudah bagi pelatih mana pun." Pernyataan itu merujuk pada sulitnya tugas yang diemban Xavi dalam situasi yang rumit.

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Meski menghadapi kendala tersebut, Xavi berhasil membawa Barcelona kembali meraih gelar. Namun, ia tidak dapat mengakhiri masa jabatannya dengan tenang setelah hubungannya dengan Presiden klub Joan Laporta memburuk, hingga akhirnya ia meninggalkan kursi pelatih kepala pada musim panas 2024 di tengah perselisihan internal.

Setelah Xavi meninggalkan kursi pelatih Barcelona pada musim panas 2024, pelatih asal Jerman Hansi Flick mengambil alih tugas tersebut. Pada musim pertamanya, ia membawa Barcelona menjuarai LaLiga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol sekaligus meraih treble domestik. Ia juga membawa tim Catalan kembali ke semifinal Liga Champions sebelum tersingkir oleh Inter Milan dalam laga yang menegangkan. Flick melanjutkan kesuksesannya pada musim kedua, menegaskan kemampuannya membangun tim yang kompetitif dan mengembalikan kewibawaan lini serang Barcelona, dengan mengandalkan sejumlah talenta muda di samping para pemain berpengalaman.

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