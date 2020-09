Eks Juventus Gonzalo Higuain Gagal Penalti & Ngamuk, Debut 'Horor' Untuk Inter Miami Di MLS

Gonzalo Higuain menjalani debut yang sulit ketika Miami ditumbangkan di laga , Minggu kemarin.

Higuain, yang diboyong Miami setelah meninggalkan jawara Italia , gagal mengeksekusi penalti saat tim barunya tumbang 3-0 di Subaru Park. Setelah gagal melakukan tembakan 12 pas, penyerang itu malah mengamuk.

Mantan bomber itu hampir membuat debut impian di permulaan kariernya di Amerika Serikat, dengan tembakan saltonya di menit ke-20 hanya membentur mistar gawang.

Ketika timnya tertinggal 2-0, Higuain punya kesempatan untuk mengangkat kembali Miami di menit ke-77. Nahas, sepakan penaltinya melenceng jauh dari mistar gawang dan seketika dia mengekspresikan kejengkelannya pada para pemain Union yang berselebrasi atas kegagalan penalti sang striker.

Dengan demikian, Higuain sekarang gagal mencetak gol dalam empat penalti terakhir yang diambilnya di seluruh kompetisi.

Higuain horribly missed a penalty on his MLS debut 😳



But how's the celebrating in his face? 👎pic.twitter.com/OgNll3940L