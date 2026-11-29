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Manchester United perlu menggelontorkan 300 juta pound sterling untuk merekrut lini belakang yang sepenuhnya baru jika ingin terhindar dari degradasi dari Liga Primer Inggris.

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Itulah pendapat dua presenter acara talkSPORT, Jamie O'Hara dan Jason Cundy, yang menilai Manchester United perlu bergerak di bursa transfer musim dingin dan membangun ulang seluruh lini belakang mereka setelah kalah telak 4-0 dari Brentford.

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Dengan United memiliki catatan pertahanan terburuk di antara klub-klub lima liga top Eropa, O'Hara dan Cundy berpendapat klub tersebut perlu mengeluarkan dana besar pada bursa transfer musim dingin bulan Januari.

"Satu-satunya jalan keluar dari situasi ini, menurut saya saat ini, adalah merekrut lini pertahanan yang sepenuhnya baru. Anda harus membeli lini pertahanan baru, karena lini belakangnya sangat buruk," kata O'Hara dalam acara "GameDay Phone-In".

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Mantan pemain Tottenham itu menilai pembenahan lini belakang bisa membutuhkan investasi senilai 200 juta pound sterling, tetapi rekannya sesama presenter, Jason Cundy, meyakini biayanya bisa mendekati 300 juta pound.

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O'Hara menambahkan, seraya menyinggung sejumlah pemain yang sebenarnya bisa direkrut klub pada musim panas lalu: "Mereka bisa saja mendapatkan Luka Vuskovic dari Tottenham, mereka bisa merekrutnya. Ada pemain yang bisa didatangkan, tetapi mereka tidak merekrut pemain yang tepat."

Lini pertahanan Manchester United tidak banyak mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Empat dari lima bek yang tampil dalam kekalahan dari Brentford, yakni Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, dan Luke Shaw, juga tampil saat United kalah 4-0 dari tim yang sama pada Agustus 2022.

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Mengenai para pemain tersebut, Cundy berkata: "Jika Anda ingin mengganti sebagian dari pemain-pemain ini, masalah yang akan mereka hadapi adalah bagaimana cara melepas mereka. Januari adalah waktu terburuk untuk melakukannya."

Ia menambahkan: "Mereka harus berbelanja, dan jika mereka ingin mendapatkan pemain yang dibutuhkan untuk mengangkat tim keluar dari zona degradasi, kita berbicara tentang 300 juta pound sterling."

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Antonio Rudiger

Ketika Cundy mengusulkan kemungkinan opsi peminjaman, O'Hara menyebut satu nama yang menurutnya dapat membantu Manchester United terhindar dari degradasi, yaitu bek asal Jerman milik Real Madrid, Antonio Rudiger.

"Mereka tidak akan mengeluarkan 300 juta pound sterling. Mungkin mereka akan merekrut Antonio Rudiger atau pemain sejenis dari Real Madrid," ujarnya.

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Ia menambahkan: "Mereka membutuhkan pemain berpengalaman, atau pemain yang bisa direkrut untuk menjadi pemimpin tim. Saya melihat situasinya dan bertanya-tanya: bagaimana Manchester United bisa seburuk ini? Mereka punya masalah serius. Ya, lini belakang mereka sangat buruk, tetapi saya menyaksikan para bek dan mendapati mereka dibiarkan sendirian."

Rudiger bergabung dengan Real Madrid pada 2022, setelah menghabiskan lima musim di Liga Primer Inggris bersama Chelsea.

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Sejak pindah ke klub Spanyol tersebut, ia berhasil meraih delapan gelar, termasuk Liga Champions, yang menjadi gelar keduanya di kompetisi itu sepanjang kariernya.

Namun, peran bek Jerman berusia 33 tahun itu di tim menurun pada musim 2026-2027, karena tidak secara rutin mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jose Mourinho. Ia baru tampil dalam empat pertandingan di LaLiga dan mencetak satu gol.