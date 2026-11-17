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Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mendapat pujian istimewa dari Lucas Vázquez, mantan pemain Real Madrid yang kini memperkuat Bayer Leverkusen. Vázquez menegaskan bahwa bakat yang dimiliki sang bintang muda belum pernah disaksikan dunia sepak bola sebelumnya.

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Pujian terus mengalir atas penampilan luar biasa Lamine Yamal yang kini berusia 19 tahun. Sosok terbaru yang bergabung dalam daftar pengagum bakatnya adalah Lucas Vázquez, 35 tahun, yang pernah membela Real Madrid.

Pemain veteran itu berbicara dalam wawancara dengan radio "Cadena SER". Ia tak ragu menegaskan bahwa "bakat seperti Lamine belum pernah kita saksikan sebelumnya", sebuah pernyataan yang terasa istimewa mengingat kedekatannya dengan Los Blancos di masa lalu.

"Saya rasa ini sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita belum pernah melihat bakat sebesar yang dimiliki Lamine. Pemain sepenting ini di usia semuda itu... setidaknya saya belum pernah melihatnya," ujar Lucas Vázquez.

Pemain asal Spanyol itu menekankan keistimewaan sang bintang muda dan menegaskan bahwa apa yang ditampilkannya bersama Barcelona menjadikannya kasus luar biasa dalam sepak bola.

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"Di tahun-tahun lain, kita pernah melihat pemain-pemain hebat yang menempati tiga besar Ballon d'Or, seperti Xavi dan Iniesta, juga Raúl sebelumnya. Namun, Lamine kini sudah berada di level salah satu bintang besar," tambah mantan pemain Real Madrid tersebut.

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Lamine Yamal meninggalkan jejaknya dalam laga terakhir antara Spanyol dan Inggris. Ia memaksakan penalti dan kartu merah untuk Anderson, serta mengirim assist untuk gol kedua Spanyol yang dicetak Nico Williams, dalam laga yang berakhir dengan skor 3-2. Penampilan itu kembali memicu gelombang pujian atas bakatnya.

Seiring berakhirnya jeda internasional, Lamine Yamal bersiap segera kembali ke sesi latihan Barcelona untuk mempersiapkan duel yang dinanti melawan Villarreal pada Minggu mendatang.

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Laga tersebut menjadi kesempatan baru bagi winger muda itu untuk terus memamerkan bakat luar biasanya sekaligus menegaskan posisi besar yang kini ia tempati di antara para bintang sepak bola.

Senjata Paling Menonjol di Barcelona

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Lamine Yamal bukan lagi sekadar talenta yang sedang naik daun di Barcelona. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi salah satu elemen paling menonjol yang diandalkan tim Catalan dalam membangun serangan dan menciptakan perbedaan. Hal itu tercermin dari catatan impresifnya sepanjang musim 2026-2027.

Winger asal Spanyol itu menegaskan dirinya sebagai salah satu sumber ancaman terpenting dalam skuad asuhan pelatih Hans Flick, berkat kemampuannya menembus pertahanan dari sisi kanan dan bermain dengan kaki kirinya, ditambah visi istimewa dalam mengirim umpan dan bergerak di sepertiga akhir lapangan.

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Statistik musim ini memperlihatkan besarnya pengaruh sang pemain muda. Ia telah mencetak 13 gol dan memberikan 12 assist dalam 16 pertandingan bersama Barcelona di semua kompetisi, sehingga total kontribusi golnya mencapai 25.

Lamine Yamal juga menempati posisi teratas sebagai pemain Barcelona yang paling banyak menciptakan peluang musim ini dengan 54 peluang, mengungguli Pedri, Fermín López, dan Raphinha. Fakta ini menegaskan beragamnya peran ofensif yang ia jalankan dan bahwa pengaruhnya tidak terbatas pada mencetak gol.