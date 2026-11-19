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Pemain asal Spanyol Pablo Sarabia, mantan bintang Sporting Lisbon, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang abadi kepada pelatih Jose Mourinho, sosok yang memberinya kesempatan menjalani laga pertamanya bersama Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, di Liga Champions pada 2010.

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Sarabia, yang kini bermain untuk Al-Arabi asal Qatar, juga memuji Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi setelah mendapat kesempatan berbagi ruang ganti dengan keduanya.

Surat kabar O Jogo asal Portugal memuat pernyataan Sarabia dalam wawancara dengan surat kabar Marca. "Saya akan selamanya berterima kasih kepada Mourinho. Dialah yang memberi saya kesempatan merasakan salah satu hari paling bahagia dalam hidup saya, saat menjalani laga pertama saya di Bernabeu dan di Liga Champions," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Usia saya saat itu 18 tahun, dan itu pengalaman yang luar biasa. Arti hari itu bagi keluarga saya sungguh istimewa. Melihat raut kebahagiaan di wajah mereka setelah pertandingan usai adalah hal yang luar biasa."

"Mourinho kini telah kembali, dan saya rasa situasinya berbeda. Kita menghadapi era baru dan tipe pemain yang berbeda. Saya berharap dia sukses dalam pekerjaannya, karena saya rasa Real Madrid saat ini pantas mendapatkannya dan juga membutuhkannya," tambahnya.

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Bisa dibilang Pablo Sarabia adalah sosok yang beruntung di dunia sepak bola, karena berkesempatan berbagi ruang ganti dengan Cristiano Ronaldo di Real Madrid dan dengan Lionel Messi di Paris Saint-Germain. Ketika ditanya apa yang membuat masing-masing dari mereka istimewa, winger asal Spanyol itu menghujani keduanya dengan pujian.

"Cristiano adalah pemimpin sejati. Dia punya karakter dan ambisi. Kita semua seharusnya memandangnya sebagai teladan, bukan hanya dalam sepak bola, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Setiap orang, di bidang pekerjaannya masing-masing, harus berusaha menjadi lebih baik setiap hari dan menetapkan target yang ingin dicapai," kata Sarabia.

Ia melanjutkan, "Ronaldo selalu menginginkan lebih setiap hari, dan dia telah mendorong kemampuannya hingga batas maksimal. Adapun Messi, pada akhirnya, kita semua melihat bakatnya dan caranya memahami sepak bola. Mentalitasnya berbeda; dia melihat segala sesuatu jauh lebih cepat dan mengambil keputusan yang tidak bisa diambil oleh manusia lain."