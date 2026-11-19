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Mantan bek Manchester United Ashley Young menilai klub harus berpisah dengan kapten Bruno Fernandes. Ia mendesak Manchester United mengganti gelandang asal Portugal itu dengan bintang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White saat era baru dimulai di bawah Mauricio Pochettino.

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Saatnya perubahan di Old Trafford

Mantan winger United Young secara mengejutkan mendesak mantan klubnya berpisah dengan Fernandes. Gelandang berusia 32 tahun itu secara konsisten menjadi pemain paling menonjol di Old Trafford sejak bergabung dari Sporting pada Januari 2020. Namun, keraguan besar kini muncul mengenai masa depan jangka panjangnya seiring dimulainya era baru.

Dengan kedatangan Pochettino pekan ini, skuad United menghadapi periode perubahan taktik dan transisi yang signifikan. Fernandes dilaporkan memasuki beberapa bulan terakhir kontraknya saat ini. Pengatur permainan asal Portugal itu sudah menolak dua tawaran untuk memperpanjang masa baktinya , sehingga masa depannya terancam.

Young dukung Gibbs-White sebagai pengganti ideal

Young yakin penerus yang tepat sudah bermain di Liga Primer Inggris. Menurutnya, gelandang serang Forest Gibbs-White siap mengambil langkah besar lewat transfer. Mantan pemain timnas Inggris itu menyampaikan pandangannya secara terus terang saat berbicara di Overlap Daily. Ia memuji kontribusi Fernandes, tetapi menegaskan Manchester United sangat membutuhkan sosok sentral baru.

"Dia luar biasa bagi klub, pemain yang paling menonjol," jelas Young saat membahas kapten saat ini. "Tapi banyak hal yang terjadi. Kami dengar dia menolak tawaran kontrak lagi.

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"Anda ingin membangun tim di sekitar seorang pemain. Dia akan berusia 33 tahun depan. Usia hanyalah angka, tetapi dia tidak sedang berada di puncak performanya. Saya tidak akan mengatakan masa jayanya sudah lewat, tetapi dia kini semakin tua."

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Membangun tim untuk masa depan

Gibbs-White akan berusia 27 tahun pada Januari dan baru-baru ini berhasil menembus skuad senior Inggris. Penampilannya yang konsisten mengesankan telah mengukuhkan posisinya sebagai sosok andalan Forest. Young merasa tuntutan fisik sepakbola kasta tertinggi mulai berdampak pada kapten United saat ini.

"Kalau saya, saya akan merekrut Morgan Gibbs-White," kata Young. "Saya hanya menyebut nama itu. Namun, ketika memikirkan pemain nomor 10, Anda ingin membangun tim di sekelilingnya.

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"Dia muda, dia punya ambisi, dia baru saja masuk skuad Inggris. Saya pikir dia punya kemampuan untuk bermain bagi, tanpa bermaksud merendahkan Nottingham Forest, klub yang lebih besar. Dan saya pikir dia sosok yang dibutuhkan Manchester United, pada tahun-tahun puncak kariernya. Saya pikir dia sudah menunjukkan lebih dari cukup di Nottingham Forest untuk bisa mengatakan bahwa dia mampu bermain bagi klub yang lebih besar seperti Manchester United dan menanggung tekanan itu."

Pochettino hadapi keputusan transfer penting

United masih memiliki opsi resmi untuk memperpanjang kontrak Fernandes saat ini selama satu bulan lagi. Langkah itu akan mencegah kapten berpengalaman mereka pergi dengan status bebas transfer pada musim panas. Mengaktifkan klausul tersebut juga dapat membuka peluang untuk menjual gelandang veteran itu pada 2027 demi menghasilkan dana transfer yang sangat dibutuhkan. Kedatangan Pochettino menambah tekanan besar terhadap jajaran petinggi klub untuk segera menyelesaikan kebuntuan kontrak ini. Sementara itu, Gibbs-White pasti akan tetap menjadi incaran klub-klub papan atas Eropa jika performa impresifnya di kompetisi domestik berlanjut.