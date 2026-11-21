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Fuad Anwar, mantan bintang klub Arab Saudi Al Nassr, menilai kapten tim asal Portugal, Cristiano Ronaldo, menjadi penyebab kekalahan Al Nassr dalam laga klasik melawan rival tradisional mereka, Al Ahli.

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Al Ahli menaklukkan Al Nassr dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam kemarin di Stadion Al-Inma, Jeddah, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Fuad Anwar, dalam pernyataannya kepada surat kabar Arab Saudi Al Riyadiyah, mengatakan: "Al Nassr tampil baik, terutama di babak pertama, dan berhasil unggul lewat gol sang legenda Portugal, Ronaldo."

Ia melanjutkan: "Namun, dia (Ronaldo) gagal mencetak gol dari titik penalti yang sebenarnya bisa membuat Al Nassr terus memegang kendali permainan. Hal itulah yang memberi pemain Al Ahli motivasi untuk bangkit, menyamakan kedudukan, lalu menang, ditambah Al Nassr kehilangan daya gedornya setelah absennya pemain Senegal Sadio Mane karena urusan keluarga."

Laga ini juga diwarnai momen langka, ketika Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-18, meski berhasil mengecoh kiper Al Ahli asal Senegal, Edouard Mendy , dengan mengarahkan bola ke arah berlawanan, tetapi bola justru membentur tiang kanan.

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Menurut data statistik Opta, Ronaldo gagal mengonversi kedua penalti yang ia ambil di Liga Roshn musim ini, setelah sebelumnya juga gagal mengeksekusi satu penalti saat Al Nassr menang 1-0 atas Neom pada 20 Oktober lalu, di hadapan kiper Marcin Bulka.

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Jumlah tersebut sama dengan total penalti yang gagal dieksekusi Ronaldo sepanjang musim lalu di Liga Roshn, ketika ia berhasil mencetak gol dari enam dari delapan penalti.

Selain itu, ini menjadi kali pertama Ronaldo gagal mencetak gol dari dua penalti beruntun di Liga Roshn sejak bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.

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Di sisi lain, Fuad Anwar menilai krisis finansial yang dialami Al Nassr menempatkan klub dalam situasi sulit, terutama setelah gagal merekrut pemain baru, apalagi setelah kepergian gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic.

Ia menjelaskan: "Al Nassr menjalani musim ini dalam kondisi sulit, terutama karena tidak mampu memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas lalu akibat situasi keuangan. Hal itu membuat mereka mengarungi musim dengan materi pemain yang terbatas, dan ini bukan tanggung jawab pelatih asal Australia, Ange Postecoglou."

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Ia menambahkan: "Siapa pun yang menyingkirkan Marcelo Brozovic dan mendatangkan pemain Portugal Samu Costa ke Al Nassr musim ini harus bertanggung jawab, apalagi Costa sejauh ini belum menunjukkan performa yang bisa membelanya. Akan lebih baik jika kontrak bintang Kroasia itu diperpanjang."

Meski demikian, Anwar menolak mencoret Al Nassr dari persaingan gelar Liga Roshn musim ini. Ia menegaskan tim memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu mengembalikan mereka ke jalur yang benar.

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Ia menutup: "Kekalahan ini tidak akan berpengaruh pada Al Nassr. Tim ini memiliki bintang-bintang istimewa yang mampu melewati fase dan situasi ini. Saya memperkirakan mereka akan menjadi pesaing kuat dan kembali ke peringkat kedua mulai pekan depan."

Sebagai catatan, hasil buruk ini membuat Al Nassr tetap berada di peringkat ketiga klasemen Liga Arab Saudi musim ini dengan koleksi 28 poin, terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Al Hilal yang masih menyimpan satu laga, serta kalah selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati peringkat kedua.