Ekkelenkamp tiba-tiba mendapatkan rekan setim di Udinese yang 4 kali menjuarai Liga Champions

David Alaba akan melanjutkan kariernya di Udinese, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Rabu pagi. Bek tengah itu telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub Italia tersebut.

Alaba berstatus bebas transfer sejak hengkang dari Real Madrid pada musim panas lalu. Pemain Austria itu dalam beberapa tahun terakhir kerap dibekap cedera.

Fakta bahwa Alaba belum lebih awal menandatangani kontrak dengan klub mana pun cukup mengejutkan. Bek itu musim panas lalu masih tampil bagus di Piala Dunia bersama Austria dan dalam kondisi fit.

Alaba dalam beberapa pekan terakhir berdiskusi dengan Inter Miami, Hamburg SV, Union Berlin, Al-Sadd FC, dan klub Meksiko, Club América. Pada akhirnya, Udinese yang keluar sebagai pemenang.

Alaba akan menjadi rekan setim Jurgen Ekkelenkamp di Udinese. Mantan pemain Ajax itu terikat kontrak dengan klub Italia tersebut sejak 2024.

Alaba adalah salah satu pesepakbola paling berprestasi di dunia. Ia sepuluh kali menjadi juara Jerman bersama Bayern Munich dan dua kali menjadi juara Spanyol bersama Real Madrid.

Ia enam kali mengangkat trofi Piala Jerman dan sekali menjuarai piala domestik bersama Real Madrid. Liga Champions ia menangkan empat kali, dua kali bersama Bayern dan dua kali bersama Real Madrid.