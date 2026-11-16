Ekhator kembali mencetak gol: Italia U-21 imbang lawan Belgia setelah bentrokan dan kebangkitan di menit akhir

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Rangkaian enam kemenangan beruntun Italia U-21 terhenti, tetapi hasil imbang tim asuhan Silvio Baldini melawan Belgia tetap berarti besar berkat cara mereka meraihnya: bangkit di menit akhir lewat penalti pemain Juventus, Ekhator, yang dilanggar di kotak penalti dan kembali mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Baldini mengganti 5 pemain dari susunan starter saat menghadapi Prancis. Pada menit ke-25, Inacio menusuk ke tengah lalu melepaskan tembakan yang gagal ditangkap sempurna oleh kiper Pieklak. Di antara Lipani dan Cherubini, sang pemain sayap lebih dulu menyambar bola untuk membawa Italia U-21 unggul 1-0. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Dua menit kemudian, dalam situasi sepak pojok, Burlet menendang bola voli dan tanpa sengaja mengumpankannya kepada Mirisola, yang mengontrol bola lalu melepaskan tembakan melewati Daffara.

Pada babak kedua, Mbangula menerima bola di sisi kiri dan mengirim umpan terobosan kepada Nonge. Nonge kemudian menyodorkan bola kepada Mirisola untuk diselesaikan dari jarak nol meter, melengkapi dua golnya sekaligus membalikkan kedudukan. Menjelang akhir laga, sempat terjadi keributan kecil yang melibatkan Mane, Fofana, Bassette, dan Ekhator. Setelah itu, Amatucci mengirim umpan terobosan kepada penyerang tengah Juventus tersebut. Ekhator dilanggar dan sukses mengeksekusi penalti. Di menit-menit akhir, Daffara kembali berperan penting saat Duranville merangsek masuk. Laga uji coba kedua terakhir menjelang Piala Eropa kelompok usia ini berjalan baik; laga uji coba terakhir akan digelar pada Maret.