Duel timnas putri Maroko melawan Senegal di Piala Afrika Wanita 2026 berubah menjadi perbincangan luas di luar lapangan hijau, setelah kegagalan "Singa Betina Atlas" mengeksekusi dua penalti beruntun memicu gelombang ejekan dari sebagian suara Senegal, sebelum kontroversi meluas hingga menyeret pemain internasional Maroko Brahim Diaz akibat sebuah insiden sebelumnya melawan timnas Senegal.

Timnas putri Maroko memastikan langkahnya ke babak perempat final turnamen benua tersebut, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Senegal pada Senin malam, di Stadion Moulay Hassan, Kota Rabat, dalam laga pekan ketiga sekaligus terakhir fase grup.

Timnas Maroko sempat nyaris mencuri kemenangan pada babak kedua, setelah mendapatkan dua tendangan penalti dalam periode dominasinya atas jalannya pertandingan, tetapi gelandang Yasmine El Morabet terbentur ketampilan gemilang kiper timnas Senegal Adji Ndiaye, yang menjelma menjadi bintang laga.

Percobaan pertama datang pada menit ke-65, saat Ndiaye menepis tendangan El Morabet setelah menghalaunya di dekat tiang kanan, sebelum kiper Senegal itu kembali hanya 4 menit berselang untuk menggagalkan pemain yang sama mencetak gol, menyusul penyelamatan baru atas penalti kedua pada menit ke-69.

Insiden itu menyulut interaksi besar di media sosial, di mana sebagian suporter dan komentator Senegal memanfaatkan kesempatan untuk mengejek timnas Maroko.

Akun "Teranga Boy" termasuk yang paling menonjol dalam mengomentari kejadian tersebut, setelah mereka mengaitkan kegagalan penalti El Morabet dengan insiden Brahim Diaz yang terkenal.

Akun Senegal itu mengingatkan kembali penalti yang gagal dieksekusi Diaz dengan cara "panenka" saat melawan timnas Senegal di final Piala Afrika putra 2025, ketika ia mencoba mengelabui kiper Edouard Mendy dengan tendangan menukik, sebelum gagal mengubahnya menjadi gol.

Yang menambah penyebaran komentar itu adalah bertepatannya kegagalan dua penalti dalam laga putri dengan perayaan ulang tahun Diaz yang ke-27, hal yang oleh sebagian pengamat dinilai sebagai ironi yang mendorong mereka mengangkat kembali momen final benua putra.

Sebagaimana dipantau situs "Africa Soccer", yang mengkhususkan diri pada berita olahraga di Benua Hitam, ejekan ini tidak berlalu tanpa tanggapan dari pihak Maroko, di mana media sosial menyaksikan reaksi yang memuat tudingan penggunaan sihir, sebagai sindiran terhadap kontroversi sebelumnya yang mengiringi timnas Senegal dalam kasus "handuk" yang memicu perdebatan pada kompetisi-kompetisi terdahulu.

Meski bermain imbang, timnas putri Maroko berhasil mengamankan tiket lolos ke babak berikutnya Piala Afrika, sementara timnas Senegal harus mengucapkan selamat tinggal pada turnamen setelah perjalanannya berakhir di fase grup.

Perlu diingat bahwa laga Maroko melawan Senegal di final Piala Afrika 2025 putra berakhir dengan kemenangan Singa Teranga dengan satu gol, tetapi pihak Maroko memperoleh gelar tersebut belakangan melalui keputusan administratif. Meski demikian, pihak Senegal mengajukan banding atas keputusan itu ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS", dan semua pihak masih menanti keputusan pengadilan yang dijadwalkan pada Oktober mendatang.