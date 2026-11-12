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Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Eintracht Frankfurt jadikan Arnaud Kalimuendo, pemain tersisih Nottingham Forest, target utama pada Januari setelah klub Liga Primer Inggris itu menyetujui transfer senilai €30 juta atau kepergiannya dengan status pinjaman

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Eintracht Frankfurt menetapkan penyerang Nottingham Forest, Arnaud Kalimuendo, sebagai target utama untuk memperkuat lini serang pada bursa transfer Januari mendatang. Klub Liga Primer Inggris itu siap melepas pemain asal Prancis yang jarang mendapat kesempatan bermain tersebut setelah memasang harga €30 juta, tetapi juga terbuka untuk kesepakatan peminjaman.

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Penyerang yang frustrasi mencari menit bermain reguler

Menurut TEAMtalk, pemain berusia 24 tahun itu ingin meninggalkan City Ground pada musim dingin ini setelah posisinya dalam urutan pilihan merosot di bawah pelatih kepala Oliver Glasner. Sejak kembali ke Inggris untuk musim ini, Kalimuendo hanya bermain selama 110 menit dalam lima penampilan tanpa mencetak gol ataupun mencatatkan assist. Empat penampilan tersebut dilakoninya sebagai pemain pengganti, sehingga sejumlah klub mulai mengincarnya menjelang Tahun Baru.

Petinggi klub Midlands tetapkan syarat kepergian

Laporan itu menyebut Nottingham Forest tidak akan menghalangi sang penyerang mencari kesempatan bermain reguler bersama tim utama di tempat lain ketika bursa transfer pertengahan musim dibuka. Setelah merekrutnya dari klub Prancis Rennes pada Agustus 2025 dengan kontrak jangka panjang hingga Juni 2030, klub Inggris itu idealnya lebih memilih penjualan permanen untuk mendapatkan kembali biaya €30 juta yang mereka bayarkan.

Namun, sumber internal mengindikasikan bahwa para petinggi klub di East Midlands bersikap realistis terhadap kondisi pasar jika tidak ada peminat yang bersedia memenuhi harga yang mereka tetapkan secara langsung pada pertengahan musim. Karena itu, para pengambil keputusan siap menyetujui kepindahan awal dengan status pinjaman, asalkan kesepakatannya mencakup opsi atau kewajiban pembelian pada musim panas mendatang.

Masa peminjaman yang produktif memicu minat

Fleksibilitas itu menarik perhatian klub Bundesliga tersebut, yang terus memantau sang penyerang setelah masa peminjamannya yang produktif di Jerman pada paruh kedua musim lalu. Dalam 19 penampilan untuk Frankfurt selama periode itu, pemain yang sebelumnya rutin tampil di Ligue 1 tersebut mencetak enam gol dan meninggalkan kesan mendalam bagi para petinggi klub.

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Terbatasnya waktu bermain di bawah Glasner menimbulkan keraguan serius mengenai peran jangka panjangnya di Premier League. Media tersebut menyebut kepergian pada musim dingin kini menjadi solusi realistis bagi semua pihak. Kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya akan memberi pemain asal Prancis itu kesempatan untuk segera menemukan lagi ketajamannya pada paruh kedua musim.

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Skema peminjaman menawarkan solusi realistis

Meski Frankfurt menjadikan perekrutan kembali Kalimuendo sebagai prioritas utama pada musim dingin, membiayai transfer permanen senilai €30 juta pada pertengahan musim akan menjadi kendala finansial besar. Karena itu, menegosiasikan peminjaman dengan klausul pembelian di kemudian hari merupakan cara yang paling mungkin bagi klub Jerman tersebut untuk merampungkan kesepakatan. Kesepakatan semacam itu akan memungkinkan Forest melindungi investasi awalnya sekaligus menjaga opsi jangka panjangnya tetap terbuka.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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