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Markus Krösche segera bergabung dengan klub papan atas Italia, AC Milan.

Seperti dilaporkan antara lain oleh Sky dan Bild, negosiasi dengan mantan anggota dewan bidang olahraga klub Bundesliga Eintracht Frankfurt itu memasuki tahap akhir. Nilai kompensasinya disebut bisa mencapai lima juta euro. Krösche dikabarkan akan menjadi "Head of Football" di Rossoneri mulai 1 Januari.

Langkah itu tidak lagi mengejutkan karena Krösche sudah berbulan-bulan dikaitkan dengan kepindahan ke klub yang 19 kali menjuarai Liga Italia tersebut. Pria berusia 46 tahun itu mengumumkan kepergiannya dari Eintracht setelah lima tahun, sekitar sebulan lalu, menyusul aktivitas transfer musim panas dan awal musim yang berjalan kurang lancar. Selama bekerja di Frankfurt, Krösche menghasilkan surplus transfer yang sangat besar bagi klub tersebut melalui pembelian dan penjualan pemain yang cermat.

SGE akan menerima kompensasi untuknya berkat langkah cermat: Meski Krösche dibebastugaskan atas permintaannya sendiri, kontraknya yang berlaku hingga 30 Juni 2028 tetap berlanjut dengan penyesuaian karena alasan tersebut. Klub itu juga sudah menetapkan penggantinya: Joti Chatzialexiou akan pindah dari 1. FC Nürnberg ke Eintracht pada 1 Desember dan mengambil alih tanggung jawabnya.