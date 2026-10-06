Antonio Simoes, legenda Benfica dan timnas Portugal, melontarkan kritik terbuka kepada Cristiano Ronaldo, kapten "Brasil Eropa", terkait krisis terbaru dengan pelatih timnas Jorge Jesus.

Simoes, peraih medali perunggu bersama Portugal di Piala Dunia 1966, berbicara soal krisis tersebut setelah membaca pernyataan yang dirilis sang kapten timnas Portugal, yang di dalamnya ia menjelaskan secara terperinci latar belakang perselisihan serta peristiwa-peristiwa yang mendahului kepergiannya dari pemusatan latihan timnas.

Simoes mengatakan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Portugal "A Bola", "Lebih baik mencari cara untuk berdamai daripada terus berperang. Hal ini tidak ada artinya. Jika ada keadaan yang memungkinkan Cristiano kembali, maka ia dipersilakan datang, tetapi oleh semua orang, bukan oleh sebagian orang yang bersembunyi."

Ia menambahkan, "Kita tidak harus membenarkan Cristiano Ronaldo, dan saya rasa saat ini ia memang tidak berada di pihak yang benar, tetapi jika ia mengakui telah melakukan kesalahan, kita tidak seharusnya menghakiminya. Mari kita beri dia kesempatan, terutama untuk mendapatkan perpisahan yang layak bagi kedudukan dan wibawanya."

Simoes meminta semua pihak bersikap rasional, dengan mengatakan, "Yang dibutuhkan adalah akal sehat dan sikap toleran. Kita punya konflik dengan semua orang. Jika Cristiano menginginkannya, maka berikan kesempatan ini kepadanya. Di sini saya tidak sedang membela Cristiano, atau Jesus, atau siapa pun. Saya membela akal sehat. Biarlah mereka bertemu, berbicara, dan menemukan solusi. Betapa indahnya jika itu terjadi. Inilah harapan terbesar saya."

"Kadang kita merasa ia hanya memikirkan dirinya sendiri"

Simoes beralih membicarakan karakter Ronaldo, dengan mengatakan, "Kadang kita merasa ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya mengalami pengalaman ini di Piala Dunia di Afrika Selatan, dan saya berkesempatan berbicara dengannya. Bahkan saat itu saya sudah melihat sedikit tanda bahwa seharusnya hal ini tidak berjalan seperti ini."

Ia menambahkan, "Pemain ini memiliki perjalanan karier sepanjang itu, ia telah menjadi matang dan dewasa, dan ia harus menemukan cara untuk berpikir jauh dari sikap egois. Ini bukan sekadar soal mencetak gol, tetapi juga menyangkut permainan itu sendiri. Hal-hal ini harus menjadi bagian dari dirinya."

Ia melanjutkan, "Jika ia memahami hal itu, maka kita akan punya pesta perpisahan yang luar biasa untuknya. Apakah ia ingin bermain? Kita lihat saja, sebab hal itu kembali kepada pelatih, dialah yang memutuskan apakah Ronaldo mampu melakukannya atau tidak."

Ketika ditanya apakah Ronaldo, yang berusia 41 tahun, masih memberikan nilai tambah nyata bagi timnas Portugal, Simoes menjawab, "Saya meragukannya. Hal itu membutuhkan jauh lebih banyak daripada sekadar bermanfaat, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Ketika kamu berusia 41 tahun, kamu harus menyadari bahwa kamu mungkin berguna pada momen tertentu dalam pertandingan, dan keberadaanmu bisa berpengaruh karena wibawa besar yang dibawa namamu. Ini hal-hal yang harus diketahui pelatih bagaimana cara mengelolanya."

Ia menambahkan, "Jika ia ingin bermain, itu bukan kejahatan, tetapi ia harus memahami bahwa keinginan untuk bermain tidak berarti harus memainkan seluruh pertandingan."

Simoes menolak membahas hukuman bagi Ronaldo

Mengenai kemungkinan hukuman terhadap Ronaldo setelah kepergiannya dari pemusatan latihan timnas, Simoes mengatakan, "Hal itu bergantung pada standar yang berlaku. Harus dilihat apa yang terjadi, dan ada beberapa bentuk hukuman. Hendaknya mereka berbicara dulu, dan jika masing-masing harus meminta maaf kepada yang lain, biarlah mereka melakukannya."

Ia melanjutkan, "Betapa indahnya pesan kewarganegaraan yang bisa mereka berikan untuk Portugal. Ada sikap ekstrem dari satu pihak dan dari pihak lain. Apakah keduanya ingin bertemu di jalan tengah? Jika hanya dari satu pihak saja, maka hal itu tidak mungkin."

Simoes menolak gagasan bahwa absennya Ronaldo berpengaruh pada rekan-rekannya di timnas, dengan mengatakan, "Ketika saya menonton pertandingan itu, bagi saya tidak tampak ada pengaruh sedikit pun pada tim, tidak ada sama sekali, nol. Tim bermain bagus dan menang."

Ia menjelaskan, "Ini tidak berarti Ronaldo harus berada di luar timnas, tetapi ia bisa berguna tanpa harus menjadi pemain inti, dan tidak harus bermain 90 menit."

Ia menambahkan dengan nada sindiran, "Ronaldo adalah pemain yang mencatatkan menit terbanyak bersama Roberto Martinez, dan itu tampaknya tidak masuk akal. Setelah mencetak 1.000 gol, Cristiano Ronaldo akan terus bermain bersama timnas sampai usia 49 tahun."

Komentar Simoes muncul dalam konteks pembicaraannya tentang Piala Dunia yang dijadwalkan digelar di Arab Saudi, sebelum ia membandingkan Ronaldo dengan dua legenda seperti Eusebio dan Maradona.

"Mengapa ia harus mendapat perlakuan khusus?"

Mengenai keputusan Jorge Jesus membuat Ronaldo mulai melakukan pemanasan lalu tidak menurunkannya, Simoes mengatakan, "Saya tidak akan masuk ke perdebatan ini, karena Jesus memiliki kewenangan penuh untuk membuat Ronaldo melakukan pemanasan selama satu menit atau 30 menit, dialah pelatihnya."

Ia menambahkan, "Mengapa ia harus mendapat perlakuan khusus? Ia memang punya kedudukan yang berbeda, tetapi bukankah ia pemain dalam tim? Hentikan hal-hal semacam ini, dan jangan memelihara isu seperti itu."

Ia melanjutkan, "Apa yang ingin ia lakukan, ia bebas melakukannya, dan itu masalah bagi yang melakukannya. Kita semua akan sampai pada akhirnya."

Simoes mengenang kembali kenangannya bersama sejumlah legenda sepak bola dengan mengatakan, "Saya pernah bermain di samping sang Raja yang bernama Eusebio, saya sezaman dengan Pele dan Maradona, dan seumur hidup saya tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi di sekitar seorang raja."

Ia menutup pernyataannya dengan bertanya, "Seorang pria berusia 41 tahun dan masih bermain sepak bola... bukankah lebih baik ia berhenti?"