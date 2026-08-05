Tampaknya gempa perpindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor tidak berhenti getarannya di pantai Laut Hitam; sebab kesepakatan bersejarah yang menyulut Liga Turki ini mendorong klub-klub besar Istanbul untuk segera bergerak, terutama Fenerbahce yang menaruh perhatian pada mutiara Real Madrid asal Brasil, Endrick.

Beberapa jam setelah Trabzon merampungkan kesepakatan dengan "Raja Mesir" tersebut, mulai tampak tanda-tanda "perang transfer" baru di cakrawala, di mana Fenerbahce berupaya mencuri perhatian dengan mendatangkan penyerang muda berusia 20 tahun itu, dalam upaya menyamai kehebohan media yang ditimbulkan rivalnya.

Persaingan tiga arah memperebutkan bakat Brasil

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa klub berjulukan kuning-biru dongker itu masuk ke jalur negosiasi untuk bersaing dengan dua klub Italia, Fiorentina dan Roma, demi jasa Endrick, yang masa depannya di Santiago Bernabeu menjadi diragukan sejak kembalinya Jose Mourinho ke kursi pelatih.

Spekulasi terus meningkat seputar keluarnya Endrick dari Real Madrid pada musim panas ini, baik berupa pinjaman maupun kepindahan permanen, sebelum jendela transfer saat ini ditutup.

Jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu, melalui akunnya di situs "X", mengabarkan bahwa sang pemain telah memberi tahu manajemen klub kerajaan itu tentang keinginannya untuk pergi secara permanen demi mencari lebih banyak menit bermain.

Premier League jadi prioritas, pembicaraan masih di tahap awal

Sebaliknya, Doruk Tsiger, reporter saluran "TRT Spor" yang mengkhususkan diri pada berita Fenerbahce, mengungkapkan bahwa langkah-langkah klub Turki itu belum mencapai tingkat negosiasi yang serius.

Ia menjelaskan bahwa manajemen Fenerbahce hingga kini baru sebatas mengajukan pertanyaan resmi kepada agen-agen Endrick untuk mengetahui syarat finansial dan syarat kontraknya.

Tsiger menambahkan bahwa Real Madrid tidak menghalangi kepergian sang pemain, tetapi kendala terbesar tetap terletak pada keinginan Endrick sendiri, yang menempatkan perpindahan ke Liga Inggris sebagai prioritas utamanya pada tahap saat ini.

Meski pembicaraan masih berada pada tahap-tahap awal, sekadar masuknya Fenerbahce ke dalam perburuan ini menegaskan bahwa kesepakatan Salah telah mengubah aturan permainan di Turki, dan menyulut persaingan sengit di antara klub-klub besar untuk merebut bakat-bakat dunia terkemuka.