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Ronaldinho kembali membuktikan daya tariknya sebagai magnet penonton sepakbola dan mendatangkan pemasukan besar bagi klub Italia, Ravenna. Meski sudah berusia 46 tahun, kembalinya legenda Brasil itu ke pertandingan profesional menghasilkan hampir €200.000 dari penjualan tiket saja bagi klub Serie C tersebut.

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Pemasukan besar mengalir ke Stadio Benelli

"Efek Ronaldinho" mengubah kondisi keuangan Ravenna hanya dalam satu sore. Klub itu secara resmi mengonfirmasi bahwa pertandingan Serie C mereka baru-baru ini, yang menandai kembalinya legenda Brasil tersebut ke laga kompetitif, menghasilkan pendapatan tiket sebesar €199.000, menurut Football Italia.

Angka itu merupakan pencapaian luar biasa bagi klub yang berlaga di kasta ketiga sepakbola Italia, sekaligus menunjukkan besarnya daya tarik mantan pemenang Ballon d'Or tersebut di seluruh dunia. Untuk menampung permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, klub bahkan membangun tribun sementara di Stadio Benelli yang diberi nama Tribuna R10 sebagai penghormatan kepada pemain veteran ternama mereka. Investasi itu jelas membuahkan hasil ketika 6.743 penonton memenuhi tribun untuk menyaksikan momen bersejarah.

Harga tiket untuk pertandingan tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori guna memaksimalkan pendapatan sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat setempat. Tiket layanan premium dijual hingga €150, sementara klub memastikan pendukung reguler bisa hadir dengan harga mulai dari €15. Penonton muda juga mendapat perhatian, dengan tiket seharga €10 bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun untuk menyaksikan langsung juara Piala Dunia 2002 itu. Pertandingan melawan rival lokal Forli tersebut bukan sekadar tontonan setempat; laga itu disiarkan langsung ke berbagai negara, sehingga sepakbola di level yang jarang mendapat sorotan sebesar itu menarik perhatian internasional.

Ronaldinho tunjukkan sentuhan lamanya

Di lapangan, pemain berusia 46 tahun itu menunjukkan bahwa meski kecepatannya mungkin menurun, visi bermainnya tetap tajam. Setelah bergabung dengan klub sebagai investor pada Agustus lalu, Ronaldinho memutuskan kembali bermain dan membantu timnya meraih kemenangan 2-0 dalam derby yang berlangsung sengit itu.

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Ia menjadi starter sebagai pengatur serangan di posisi tengah dan bermain sepanjang babak pertama, membuktikan bahwa staminanya masih cukup untuk bersaing. Perannya penting dalam memecah kebuntuan: ia menahan seorang pemain bertahan untuk mengawali rangkaian serangan yang menghasilkan gol pembuka Giulio Donati.

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Mengenang menit-menit pertamanya dalam pertandingan kompetitif setelah bertahun-tahun, sang legenda mengakui pengalaman itu terasa begitu menggugah. "Rasanya berlalu terlalu cepat, begitulah sepakbola bagi saya sejak dulu. Senang sekali bisa berada di sini, bermain, merasakan persiapan di ruang ganti. Sepakbola selalu menjadi hal terindah dalam hidup saya. Menyenangkan bisa bersama begitu banyak pemain muda, beberapa di antaranya tumbuh dengan menonton saya. Itu luar biasa. Sekarang, jika Presiden menelepon saya, saya akan kembali!" kata mantan bintang AC Milan itu kepada wartawan setelah pertandingan.

Masa depan legenda Brasil masih terbuka

Penampilan Ronaldinho dengan seragam tim profesional tentu memunculkan spekulasi apakah ini merupakan perpisahan terakhirnya atau awal babak baru. Meski ditarik keluar saat jeda, pemain berusia 46 tahun itu mengakui bahwa kembalinya ia secara sensasional mungkin berlanjut jika klub kembali membutuhkan jasanya.

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Ia juga berada di lapangan saat jeda bersama Dida, mantan rekannya di tim nasional, yang semakin menambah nuansa nostalgia sore itu. Setelah resmi meninggalkan sepakbola level tertinggi pada 2018, kembalinya ia untuk sementara ini membangkitkan lagi kecintaannya pada permainan yang dikenal selalu ia jalani dengan senyum di wajah.

Ravenna kini berada di posisi yang kuat, menempati peringkat kedua di grup Serie C mereka. Tambahan pendapatan dari pertandingan ini bisa menjadi faktor penting bagi ambisi mereka untuk promosi. Ronaldinho juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara tentang harapannya bagi masa depan sepakbola di Italia dan Brasil. "Apakah ini yang terakhir bagi saya? Saya tidak tahu. Jika Presiden terus menelepon saya, saya akan kembali! Selalu menyenangkan," tutupnya.