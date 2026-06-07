Efek Mourinho: Real Madrid mengincar pemain yang juga menjadi incaran FC Barcelona

Bernardo Silva masuk dalam daftar incaran Real Madrid, demikian dilaporkan media Spanyol Diario AS. José Mourinho, yang hampir pasti akan menjadi pelatih baru Los Blancos, sangat ingin mendatangkan rekan senegaranya itu ke Madrid. Sebelumnya, petinggi klub asal Madrid tersebut belum begitu yakin dengan gelandang asal Portugal tersebut.

Silva baru-baru ini mengumumkan bahwa masa baktinya di Manchester City akan segera berakhir. Pada musim panas 2017, gelandang kreatif ini dibeli seharga 50 juta euro dari AS Monaco, sebuah transfer yang membuahkan hasil gemilang baginya.

Dalam tahun-tahun berikutnya, pemain Portugal yang lincah ini berkembang menjadi pemain kunci dalam skema taktik Pep Guardiola. Dalam sembilan tahun, ia tampil dalam 460 pertandingan untuk The Citizens, mencetak 76 gol dan 77 assist. Pemain yang telah 108 kali membela timnas ini juga meraih berbagai penghargaan selama periode tersebut: ia enam kali menjadi juara liga dan sekali menjuarai Liga Champions.

Meskipun meraih kesuksesan tersebut, kini saatnya mencari tantangan baru, terutama karena kontraknya akan berakhir musim panas ini. Silva tidak kekurangan peminat. Juventus dan Atlético Madrid menunjukkan minat serius, namun FC Barcelona tampaknya memiliki peluang terbaik. Namun, juara bertahan kini mendapat persaingan dari rival besarnya.

Meskipun Real Madrid sebelumnya tidak mempertimbangkan Silva, kedatangan Mourinho tampaknya mengubah hal tersebut. Pelatih asal Portugal itu terkesan dengan rekan senegaranya dan melihatnya sebagai tambahan yang disambut baik.

Silva sendiri berbicara tentang masa depannya setelah pertandingan internasional melawan Chili dan tetap membuka semua opsi. "Barcelona adalah salah satu opsi bagi saya, tetapi saya belum mengambil keputusan."

"Pada akhirnya, saya akan mencari klub yang menginginkan saya, tempat saya benar-benar merasa diinginkan. Itu sangat penting, dan kalian akan mendengarnya begitu saya telah mengambil keputusan."