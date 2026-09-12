Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, sukses membawa Real Madrid mencatatkan angka luar biasa di La Liga Spanyol, setelah baru berjalan 5 pertandingan saja.

Real Madrid menjamu Rayo Vallecano pada Sabtu malam di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan kelima La Liga Spanyol.

Los Blancos tampil istimewa di babak pertama, yang mereka akhiri dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, lewat kaki para bintangnya; pemain Prancis Kylian Mbappe, pemain Spanyol Alvaro Carreras, dan pemain Inggris Jude Bellingham.

Ini menjadi kali kedua Real Madrid berhasil mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3 gol, sepanjang musim La Liga Spanyol yang tengah berjalan, setelah sebelumnya melakukannya saat menghadapi Malaga di pekan ketiga.

Menurut jaringan statistik "Opta", Los Blancos telah menyamai apa yang mereka lakukan sepanjang musim lalu, di bawah asuhan pelatih asal Spanyol Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, ketika mereka mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol hanya dua kali.

Real Madrid berupaya merebut kembali gelar La Liga Spanyol, setelah kehilangannya dalam dua musim terakhir ke tangan rival abadi mereka Barcelona. Mereka kini memuncaki klasemen dengan 12 poin, sebelum menghadapi Levante pada Minggu malam.