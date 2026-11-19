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Frank Lampard memperingatkan para pemain Coventry City agar bersiap menghadapi Crystal Palace yang bangkit akhir pekan ini, seiring kedatangan sosok baru di kursi pelatih tim tamu. Pelatih Coventry itu menyoroti kemungkinan perubahan taktik saat bersiap menyambut Thomas Frank di Coventry Building Society Arena.

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Ketidakpastian taktik di CBS Arena

Lampard menghadapi tantangan tersendiri Sabtu ini saat Coventry City bersiap menjamu Crystal Palace dalam pertandingan penting Liga Primer Inggris. Sorotan utama menjelang laga ini tertuju pada kedatangan Frank di Selhurst Park, yang menurut Lampard bisa langsung memicu reaksi dari skuad tim tamu. Dengan jeda internasional memberi pelatih baru Palace kesempatan untuk menerapkan gagasannya, pelatih Coventry itu mengakui bahwa mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan kali ini menjadi tugas sulit bagi staf kepelatihannya.

Berbicara kepada media menjelang pertandingan, Lampard mengakui dampak psikologis yang bisa ditimbulkan pergantian manajer terhadap tim yang sedang kesulitan. "Secara umum, Anda memperkirakan akan ada semacam kebangkitan dan energi dari manajer baru. Saya berharap dia [Thomas Frank] akan membawa nilai tambah bagi mereka seiring berjalannya waktu karena dia pelatih yang sangat bagus," kata Lampard, seperti dilaporkan BBC Sport.

Ia menjelaskan lebih lanjut sulitnya menganalisis tim di bawah kepemimpinan baru. Menurutnya, memperkirakan apa yang akan ditampilkan Crystal Palace merupakan "tebak-tebakan" karena bergantung pada seberapa banyak waktu yang dimiliki Frank untuk menerapkan perubahan.

Kabar cedera dan rotasi skuad

Di luar persoalan taktik, Lampard memberikan kabar lengkap mengenai kondisi kebugaran skuad Coventry City setelah jeda internasional. Kebugaran bek Bobby Thomas dan gelandang Caleb Yirenkyi masih menjadi perhatian utama staf pelatih. Keduanya akan menjalani pemeriksaan terakhir menjelang akhir pekan.

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Kabar mengenai para pemain yang sudah lama absen juga beragam. Haji Wright disebut "menunjukkan perkembangan yang baik" dalam pemulihannya, sementara Josh Eccles masih belum bisa bermain akibat "sedikit komplikasi pada pergelangan kakinya", seperti dijelaskan Lampard. Namun, ada perkembangan positif bagi Aurele Amenda, yang telah kembali menjalani latihan individu di lapangan rumput.

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Lampard mengisyaratkan bahwa bek tersebut bisa kembali mendapat kesempatan bermain dalam dua hingga tiga pekan ke depan jika rehabilitasinya berlanjut tanpa kendala lebih lanjut. Hal itu akan menjadi tambahan yang sangat dibutuhkan bagi kedalaman lini pertahanan.

Menengok ke belakang, melangkah maju

Mengenang periode sebelum jeda, Lampard tetap yakin timnya dirugikan dalam kekalahan terakhir dari Everton. Mantan pelatih Chelsea itu mengungkapkan frustrasinya terhadap kepemimpinan wasit dalam laga tersebut, yang menurutnya membuat timnya kehilangan poin berharga saat bertandang.

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"Menurut saya, kami kalah dalam pertandingan itu karena keputusan-keputusan wasit. Ada keputusan wasit yang keliru dan merugikan kami. Saya menghargai kejujuran mereka setelah kejadian itu, tetapi hal tersebut tidak membantu kami. Bermain tandang tidak mudah, tetapi saya merasa kami pantas meraih hasil. Kami harus terus melangkah. Hal-hal seperti ini terjadi dalam sepakbola, jadi kami harus tetap positif," jelasnya.

Menjelang bursa transfer Januari, Lampard menegaskan bahwa fokusnya tetap tertuju pada para pemain yang saat ini tersedia, bukan pada kemungkinan kedatangan pemain baru. Meski mengakui bahwa bursa transfer berikutnya menjadi pertimbangan, ia menegaskan perekrutan bukan prioritas utama pada tahap ini.